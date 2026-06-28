Política | 28 Jun
La falsa austeridad libertaria
Adorni cobrará 94 millones por mes en YPF: el blindaje VIP de MIlei para que no hable
13:40 |En esta nota vas a enterarte cómo Manuel Adorni armó una renuncia de cotillón para atrincherarse en YPF y llevarse 94 palos mensuales al bolsillo. Te contamos los detalles de esta burda maniobra que calca los peores curros de la política tradicional y sepulta definitivamente el relato de la motosierra. Mientras a los jubilados los condenan a sobrevivir con limosnas, la nueva casta violeta se asegura un retiro VIP blindado con la nuestra. ¿Venían a barrer los privilegios o a llenarse los bolsillos en tiempo récord?
El experiodista y tuitero, Manuel Adorni, armó una verdadera puesta en escena al fingir su renuncia al gabinete. Atrás dejó sus diez palos mensuales para asegurarse un refugio corporativo multimillonario en el directorio de la petrolera estatal. Nos vendieron la motosierra y el sacrificio, pero el ajuste feroz siempre es para los de abajo.
Sin ninguna experiencia en energía, Manuel Adorni se garantiza ahora un sueldo fijo de 94 millones de pesos por mes. Con este pase mágico, el exvocero se limita a copiar la oscura maniobra de su antecesor Guillermo Francos, un histórico operador de la vieja política. La épica cruzada moral contra los privilegios terminó siendo una burda estafa a sus votantes.
Este blindaje financiero expone la peor cara del círculo íntimo del presidente Javier Milei y su doble vara. Bajo el violento discurso anticasta, ejecutan un saqueo impune e institucionalizado del Estado diseñado para enriquecer a los leales. Le piden sangre al pueblo trabajador, pero la nueva burocracia violeta acumula fortunas incalculables.
El brutal contraste con la calle le revuelve el estómago a cualquier ciudadano que no llega a fin de mes. Mientras Manuel Adorni embolsa millones, los jubilados son condenados a sobrevivir en la miseria absoluta, cobrando limosnas de apenas 470.000 pesos. Es un modelo cruel donde el hambre financia los caprichos de la cúpula oficialista. Más casta no se consigue...
Lo que tenés que saber sobre el nuevo curro de Adorni:
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El salto VIP: Adorni deja su sueldo de 10 millones en la Jefatura de Gabinete para embolsar 94 millones mensuales fijos en YPF.
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Silla heredada: Ocupará el mismo sillón como representante del Estado que ya calentaba Guillermo Francos, asegurándose el flujo de caja.
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La casta cotiza en bolsa: El Gobierno transforma el discurso de austeridad en un saqueo impune para blindar económicamente a su mesa chica.
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La burla a los abuelos: Mientras el funcionario se lleva casi 100 palos por mes por una silla en el directorio, un jubilado tiene que hacer malabares para no morir de hambre con 470 lucas.