Cuernos en Posadas: el referente de Kicillof en Misiones le armó un acto a Uñac en el PJ.

El tablero de la rosca peronista no da respiro y las puñaladas por la espalda están a la orden del día en el interior del país. Christian Humada, el actual presidente del PJ de Misiones, decidió abrirle las puertas de la sede partidaria a una figura que hace muchísimo ruido en la provincia de Buenos Aires.

Resulta que Humada, conocido por ser el principal referente de Axel Kicillof en la provincia litoraleña, armó un acto que huele a pura traición política. El invitado de honor fue nada menos que Sergio Uñac, el senador nacional por San Juan que ya se prueba el traje de precandidato presidencial para competirle directamente al gobernador bonaerense, por cuenta y ordel de CFK.

Si uno se guía por los manuales básicos de la diplomacia partidaria, esto podría venderse como un simple gesto de alta escuela justicialista. Sin embargo, en el barro de la política nadie es inocente y menos cuando hay fotos llenas de adulaciones públicas cruzadas.

El entorno del anfitrión quiso apagar el incendio filtrando que todo se trató de un mero evento protocolar, pero la realidad marca una brutal metida de cuernos. Recibir con alfombra roja al único contrincante lanzado abiertamente contra su propio jefe político no es un error de cálculo, es una mojada de oreja monumental a la vista de todos.

Queda clarísimo que el armado federal que tanto pregona Axel hace agua por los cuatro costados cuando los caciques locales huelen sangre y debilidad. Mientras en La Plata hacen números para sostener el relato anticrisis, sus propios soldados en el norte le entregan la plaza al mejor postor.

Esta jugada expone la fragilidad de un liderazgo que no logra alinear a la tropa y demuestra que en el peronismo del interior las lealtades se alquilan por temporada. Uñac se llevó la foto triunfal que quería y el kicillofismo se quedó masticando bronca en silencio.

Para agrandar la cruzada misionera de Uñac, hay que decir que también se reunió con el actual gobernador Hugo Passalacqua y con sus antecesores en el máximo cargo provincial Maurice Closs (Gobernador de la provincia de Misiones entre 2007 y 2015) y Oscar Herrera Ahuad (2019-2023).

Qué dijo el PJ de Misiones

El comunicado de prensa colgado en el portal oficial del PJ misionero reza lo siguiente:

Sergio Uñac visitó Misiones y fue recibido por Christian Humada en la sede del Partido Justicialista

El senador nacional por San Juan Sergio Uñac visitó la provincia de Misiones como parte de una agenda de diálogo político con dirigentes del interior del país y fue recibido en la sede del Partido Justicialista de Misiones por su presidente, Christian Humada.

Uñac estuvo acompañado por el Diputado Nacional por la Provincia de Buenos Aires Nicolás Trotta, exministro de Educación de la Nación durante la presidencia de Alberto Fernández.

Del encuentro participaron además la Vicepresidente Stella Peso, integrantes del Consejo Político Provincial, del Congreso Provincial, dirigentes partidarios y miembros de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas, quienes compartieron un amplio intercambio sobre la actualidad política, económica y social del país.

Durante la reunión se abordaron distintos ejes vinculados al fortalecimiento del peronismo, la defensa del federalismo, el desarrollo de las economías regionales y la necesidad de construir una alternativa política que represente a las provincias y recupere el protagonismo del interior argentino.

Christian Humada destacó la importancia de recibir en Misiones a dirigentes nacionales comprometidos con una visión federal del país y afirmó que el Partido Justicialista misionero atraviesa una etapa de fortalecimiento institucional, con las puertas abiertas al diálogo y a la construcción colectiva.

Por su parte, Sergio Uñac expuso su mirada sobre los desafíos que enfrenta el justicialismo y la necesidad de consolidar un proyecto político basado en la producción, el trabajo y el desarrollo de las economías regionales, promoviendo una mayor participación de las provincias en la definición de las políticas nacionales.

En ese marco, Nicolás Trotta aportó su visión sobre la importancia de generar ámbitos de formación política, fortalecer el debate de ideas y construir consensos amplios que permitan al peronismo interpretar las demandas de la sociedad y proyectar una propuesta de futuro. Su presencia en Misiones se inscribe en las recorridas que distintos referentes vienen realizando para promover una agenda federal y de articulación entre las provincias.

La participación de representantes de las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas reafirmó el histórico vínculo entre el movimiento obrero organizado y el justicialismo, destacando el rol de los trabajadores como uno de los pilares fundamentales del movimiento nacional.

Desde el Partido Justicialista de Misiones señalaron que la visita de Sergio Uñac y Nicolás Trotta constituye un hecho de relevancia institucional y política, fortaleciendo los vínculos con dirigentes nacionales comprometidos con la construcción de un peronismo moderno, participativo y profundamente federal, de cara a los desafíos que atraviesa la Argentina y al proceso de reorganización partidaria en todo el país.

