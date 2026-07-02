Con $LIBRA y Adorni al hombro, Santi Caputo exige un premio a la transparencia para Milei

En un despliegue de cinismo que desafía cualquier lógica democrática, el presunto asesor presidencial Santiago Caputito ha salido a escena con una pretensión que roza el delirio: exige que el gobierno sea "condecorado" por su supuesta lucha contra la corrupción. Mientras el edificio oficial se desmorona bajo el peso de sus propios escándalos, Caputito elige la fantasía retórica como refugio, intentando tapar el sol con un comunicado tan vacío como pretencioso.

La tesis del "gurú" es un silogismo de manual de colegio: si el Estado es, según su ideología, la cuna del mal, al reducirlo el problema desaparecería por arte de magia. Es una simplificación infantil que ignora la realidad política. La gestión que Caputito defiende hoy acumula prontuarios que desmienten, punto por punto, cada una de sus palabras. ¿De qué transparencia habla cuando la administración se encuentra bajo la lupa por los presuntos sobreprecios y la red de sobornos tejida en las sombras de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)?

La soberbia de su mensaje insulta la memoria de los ciudadanos. ¿Cómo puede autoproclamarse "el gobierno más transparente" una gestión envuelta en escándalos que parecen sacados de una novela de suspenso? Desde el ingreso sospechoso de maletas en vuelos privados que eludieron todo control aduanero en Aeroparque, hasta la infame "operación silencio" en el Ministerio de Capital Humano, donde se almacenaron toneladas de alimentos destinados a los más pobres mientras el hambre golpeaba la puerta, la realidad es devastadora.

El caso de Manuel Adorni, exjefe de Gabinete, es la estocada final a esta farsa. Su estrepitosa salida, manchada por graves acusaciones sobre sus ahorros, viajes y propiedades de lujo incompatibles con su función pública, demuestra que la corrupción no se elimina por decreto ni por ajuste presupuestario, sino que se ha enquistado en el corazón mismo del poder.

La lista de despropósitos continúa. Los informes sobre créditos millonarios otorgados por la banca pública a altos funcionarios en condiciones de privilegio —mientras el ciudadano de a pie sufre el rigor de la tasa de interés— son solo la punta del iceberg de un entramado de beneficios mutuos. A esto se suma el estrepitoso "Libra Gate", el proyecto de criptoestafa promocionado desde las alturas del poder, donde miles de argentinos fueron víctimas de una ingeniería financiera diseñada para desplumar a los ahorristas, todo bajo el manto protector del presidente Milei.

La estrategia es clara: si no puedes ocultar la podredumbre, intenta renombrarla. El discurso sobre la "reducción del Estado" no es más que una máscara para encubrir la desmantelación de los órganos de control, facilitando que el reparto de influencias y los negocios privados se realicen en la oscuridad más absoluta. No hay condecoración posible para quienes confunden la negligencia con la eficiencia y el silencio cómplice con la integridad.

La realidad es mucho más testaruda que los tuits de un presunto asesor que, ante el incendio del gabinete, prefiere pedir aplausos en lugar de dar las explicaciones que la Justicia y el pueblo argentino todavía esperan. La corrupción no se combate con eslóganes, ni con ataques a la prensa, ni con juegos de palabras. Se combate con transparencia real, algo que, en este escenario de sospechas y privilegios, brilla por su total ausencia.

¿Cree usted que este discurso del "Estado corrupto" es una cortina de humo deliberada para tapar los casos de corrupción actuales, o es una convicción ideológica que justifica cualquier costo humano y ético?