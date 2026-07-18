¿Descuido o una perversa honestidad? El nuevo vocero desnuda el proyecto libertario

En las últimas semanas, las conferencias de prensa del Gobierno han dejado de ser el escenario de la "batalla cultural" para convertirse en un inusual laboratorio de sinceramiento político. Lejos de las arengas épicas sobre la reconstrucción nacional, el vocero presidencial ha comenzado a articular frases que, con una naturalidad pasmosa, desnudan los pilares reales sobre los que se asienta el proyecto libertario. Lo que durante meses fue presentado como un camino hacia la prosperidad, hoy comienza a mostrar su faceta más cruda: un programa de ajuste y apertura económica que no admite eufemismos.

La primera gran revelación ocurrió cuando el funcionario admitió, casi al pasar, que la devaluación apenas asumió la gestión no fue un imprevisto ni una consecuencia de la herencia, sino una medida planificada y necesaria. "Nadie lo niega", sentenció, rompiendo con el relato oficial que durante casi dos años intentó matizar el impacto del ajuste. Detrás de esa admisión técnica se esconde una verdad política incontestable: la licuación de salarios, jubilaciones y el desplome del consumo popular no fueron efectos colaterales de una crisis heredada, sino la piedra angular de un modelo diseñado para corregir precios relativos a costa del poder adquisitivo de los argentinos. Mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal como una medalla al mérito, millones de ciudadanos siguen pagando el costo real de esa "necesidad" en la mesa diaria.

Sin embargo, el impacto ideológico más profundo llegó con el anuncio de la eliminación de las restricciones para que extranjeros compren tierras en territorio nacional. Aquí, el discurso gubernamental abandona definitivamente la moderación. La intención de derogar la Ley 26.737, que protege recursos estratégicos y zonas de frontera, representa un cambio de paradigma histórico. Para el oficialismo, la soberanía territorial ha dejado de ser un concepto sagrado para convertirse en una variable de mercado. Al facilitar la venta de hectáreas a capitales foráneos, el Gobierno define su visión de país: una Argentina donde la tierra, el agua y los recursos naturales son activos transables bajo la lógica de la rentabilidad global.

Lo que resulta desconcertante es la actitud del propio vocero. En cada conferencia, lejos de proteger la imagen del Presidente o suavizar las medidas con promesas de bienestar futuro, el funcionario parece empeñado en correr el velo de la propaganda. ¿Es esta una estrategia de "honestidad brutal" destinada a forzar el apoyo de su base más radicalizada, o es la señal de un Gobierno que ya no siente la necesidad de disimular sus intenciones porque considera que el consenso histórico ha sido definitivamente superado?

La gran incógnita que atraviesa al país hoy es cuánto tiempo puede sostenerse el delicado equilibrio entre este "sinceramiento" del ajuste y la realidad cotidiana de una sociedad que observa cómo su soberanía se reduce a transacciones comerciales. Las conferencias de prensa terminan revelando lo que el relato intentó ocultar: que detrás de cada decisión económica no hay magia, sino una idea de país donde el sacrificio es la constante y la entrega de activos es el fin último. El velo ha caído; la pregunta es si, ante la contundencia de los hechos, el electorado encontrará el camino de regreso al debate sobre qué modelo de nación realmente queremos construir.