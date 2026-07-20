De pie, como siempre: la lección sagrada de honrar la camiseta más allá del marcador.

Hoy duele. Duele porque queríamos más, porque soñábamos en grande y porque esta camiseta se lleva en el alma. Perder también forma parte del deporte y, muchas veces, de la vida.

Pero si algo nos dejó esta Selección es una enseñanza que vale mucho más que un resultado: la camiseta argentina no se usa, se honra. Se suda, se defiende y se lleva en el corazón.

Detrás de cada partido hay años de esfuerzo, sacrificios, entrenamientos, lesiones, sueños postergados y familias que acompañan en silencio. Nada de eso aparece en el marcador, pero explica por qué este equipo se ganó el respeto y el cariño de todo un país.

El esfuerzo no se negocia. La entrega tampoco. Y el amor por la Patria, mucho menos.

Caer es humano. Quedarse en el piso, no.

Somos un pueblo que se cae siete veces y se levanta ocho. Un pueblo que, en la adversidad, encuentra su mayor fortaleza. Que no se rinde, que no afloja y que nunca deja de creer.

Gracias muchachos por dejar el alma en cada pelota. Gracias por representar estos colores con humildad, compromiso y orgullo.

Gracias también a Lionel Scaloni y a todo su cuerpo técnico. Gracias por el trabajo silencioso, por la convicción y por devolverle a la Selección una identidad. Por construir un grupo unido, con valores, que nos hizo volver a creer y a sentirnos orgullosos de ser argentinos.

Gracias por recordarnos que defender la camiseta argentina es mucho más que jugar al fútbol: es cargar sobre los hombros la ilusión de millones y estar a la altura de esa responsabilidad.

Y gracias por honrar la memoria de quienes hicieron grande a la Argentina: nuestros próceres, que forjaron la Patria; los héroes de Malvinas, que dieron todo por nuestra bandera; Diego Maradona, Lionel Messi y tantos argentinos que, desde distintos ámbitos, engrandecieron el nombre de la Nación.

Hoy perdimos un partido. Pero no perdimos la fe. No perdimos la identidad. No perdimos el orgullo de ser argentinos.

Porque si algo caracteriza a nuestro pueblo es la capacidad de levantarse una y otra vez. Los argentinos estamos hechos para avanzar, para mirar hacia adelante y convertir cada tropiezo en una nueva oportunidad. Retroceder nunca fue nuestra vocación; volver a empezar, sí.

Que la tristeza de esta noche no nos haga olvidar el enorme camino recorrido ni el esfuerzo de estos muchachos, que dejaron el alma por la camiseta. A ellos solo les corresponde nuestro respeto, nuestro agradecimiento y un aplauso de pie.

Porque los verdaderos campeones no son únicamente quienes levantan una copa. También lo son quienes entregan hasta la última gota de esfuerzo, representan con honor a su pueblo y regresan con la frente en alto.

Y de eso está hecha la Argentina: de hombres y mujeres que, aun en la derrota, encuentran la fuerza para levantarse, seguir adelante y volver a creer. De pie, como siempre.

Porque el orgullo de ser argentinos no depende de un resultado, sino de la dignidad con la que enfrentamos cada desafío. Las copas se ganan o se pierden; el honor, cuando se defiende la bandera con el alma, permanece para siempre.

Esa es la victoria que ningún marcador puede borrar. Esa es la Argentina que siempre vuelve a ponerse de pie.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.