jueves 30 de julio de 2026 - Edición Nº5626

Política | 30 Jul

Libertad para enfermarse y morir pobre

Golpe al bolsillo: Milei recorta los descuentos en medicamentos

11:05 |El presidente decidió que le quita el descuento a 10 remedios esenciales y demuestra que para su gobierno el pueblo es descartable. Enfermarse siendo pobre es casi una condena de muerte. ¿Qué medicamentos se volvieron inaccesibles? Te contamos en esta nota.

Siguen los recortes: Milei le quita el descuento a los remedios
TAGS: ANMAT, SALUD, MILEI, JAVIER MILEI, MOTOSIERRA, POBREZA, CASTA, OBRAS SOCIALES, MEDICAMENTOS, RECORTES, MEDICINAS

Bajo el cínico eufemismo de “favorecer la baja de precios y ampliar el acceso”, la administración de Javier Milei consumó un nuevo golpe al bolsillo y a la salud pública de los argentinos. Mediante una flexibilización digitada por la ANMAT, diez principios activos esenciales pasaron a la categoría de venta libre, despojando al pueblo de un derecho elemental: la cobertura obligatoria de obras sociales y prepagas.

Esta medida no representa una conquista de libertad económica, sino una fenomenal transferencia de recursos a favor de los grandes laboratorios y un abandono explícito del Estado en su rol tutelar. Al eliminar la exigencia de la receta médica, el Gobierno desprotege al consumidor, quitándole la red de contención económica que significaban los descuentos obligatorios en farmacias —habitualmente de entre el 40% y el 70%— en un contexto de inflación feroz y salarios pulverizados.

El relato libertario de la libre competencia choca brutalmente con la realidad cotidiana de las familias argentinas, que ahora deberán afrontar el costo íntegro de tratamientos básicos para alergias, dolencias estomacales, afecciones respiratorias y oculares. Lejos de democratizar el acceso, la desregulación mercantiliza la enfermedad y deja a los sectores más vulnerables a merced de la especulación empresaria, exponiendo a la población a la automedicación irresponsable sin el riguroso filtro profesional que garantizaba el sistema anterior.

Listado de medicamentos desregulados, indicaciones y marcas comerciales en Argentina

 

Principio Activo

Indicación Médica

Nombres Comerciales en Argentina

Levocetirizina

Alergias / Rinitis

Zyxem, Alermuc, Evastel L, Supraler

Fexofenadina

Alergias / Urticaria

Telfast, Alercap, Fexofenal, Allegra

Trimebutina

Colon irritable / Espasmos

Sertal Perlas, Trimebutina Sidus, Miopropan

Dimenhidrinato

Mareos por viajes y náuseas

Vomistop, Dramamine, Infaler, Mareamin

Carboximetilcisteína

Tos con flema / Mucolítico

Mucolitic, Carboximetilcisteína, Bronquisedan

Olopatadina

Conjuntivitis alérgica

Opatanol, Olopat, Ophthalmo-Alergan

Nafazolina + Feniramina

Ojos rojos / Descongestivo

Naphcon-A, Alergan, Vispring, Refenac

Cloruro de aluminio hexahidratado

Transpiración excesiva

Perspirex, Hidrofugal, Drysol, Odaban

Carbonato de calcio + Árnica + Nitrato de plata

Aftas y lesiones bucales

Aftok, Calcio Oral con Árnica, Bolus Oligoplex

Ivermectina (loción tópica 0,5%)

Parasitosis externas (sarna/pediculosis)

Ivexterm, Quellada, Nopucid Ivermectina

Mientras Javier Milei celebra en sus redes cada estadística dibujada y se refugia en delirios mesiánicos de redes sociales, su "libertad" se reduce al derecho patronal de dejar al pueblo sin anestesia ni descuento. Al final del día, la motosierra no cortó a la casta; amputó el derecho elemental a respirar, curarse y vivir sin miedo a enfermarse, demostrando que para este gobierno insensible, la vida de los argentinos no es más que un daño colateral en el altar del equilibrio fiscal y la codicia corporativa.

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