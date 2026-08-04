Yo te conozco: la falsa torre Aston Martin de Coto en Miami se cae a pedazos y arruina a Tinelli, Faroni, Fort y Flavio

El codiciado paraíso inmobiliario de La Florida se convirtió en una verdadera pesadilla arquitectónica para las billeteras más abultadas del jet set argentino.

Los flamantes compradores de la torre Aston Martin Residences, desarrollada por mercenario lavador Germán Coto (hijo del supermercadista Alfredo Coto), hoy se agarran la cabeza al ver cómo sus propiedades pierden valor de reventa a pasos agigantados.

La casta farandulera compró un buzón oxidado, dejando al descubierto un fenomenal curro donde los únicos que terminaron festejando fueron los intermediarios de guante blanco.

Figuras de alto perfil como Marcelo Tinelli, Flavio Mendoza, Javier Faroni y los hijos herederos de Ricardo Fort, desembolsaron entre dos y diez millones de dólares por estas promocionadas unidades premium.

Sin embargo, el majestuoso edificio ya reporta paredes agrietadas, caños completamente corroídos, balcones mal hechos con filtraciones y hasta varillas de acero expuestas a la intemperie.

El lujo exclusivo terminó siendo pura chatarra, confirmando que la supuesta obra maestra de la ingeniería padece un notable deterioro y una evidente falta de mantenimiento estructural.

Pero el dato más indignante que termina de coronar esta opereta VIP es la verdadera identidad legal del rascacielos.

Lejos del glamour automotriz, el complejo se llama legalmente 300 Biscayne Boulevard Way Condominium, ya que la firma Aston Martin solo otorgó una licencia limitada de marca para exprimir la comercialización.

Los avivados brokers se llenaron los bolsillos cobrando jugosas comisiones en el pico especulativo, mientras los inversores argentinos ahora intentan sacarse de encima un activo ruinoso cuya licencia de nombre puede caducar en cualquier momento.

Así presentaban al edificio

Altura: 66 pisos frente al mar y al Río Miami.

66 pisos frente al mar y al Río Miami. Tipologías: Unidades de uno a cuatro dormitorios, además de exclusivos penthouses y tríplex.

Unidades de uno a cuatro dormitorios, además de exclusivos penthouses y tríplex. Unidad más destacada: Un tríplex de siete habitaciones valuado en US$59 millones que incluye un auto de lujo Aston Martin Vulcan de regalo.

Precios de las Unidades

Los valores de los departamentos varían significativamente según la altura, la superficie y la exclusividad de la unidad:

Unidades estándar : Los departamentos de 1 a 4 dormitorios comenzaron con valores desde los US$ 1.5 millones hasta superar los US$ 8.5 millones .

: Los departamentos de 1 a 4 dormitorios comenzaron con valores desde los hasta superar los . Penthouses : Las residencias de los pisos superiores promedian entre US$ 14 millones y US$ 50 millones .

: Las residencias de los pisos superiores promedian entre y . El Tríplex Único: La unidad más costosa del edificio, un penthouse de tres pisos, se posicionó en el mercado por US$ 59 millones.

Amenidades Exclusivas (Pisos 52 al 55)

El complejo cuenta con 4 pisos enteros dedicados al entretenimiento, el bienestar y el lujo, conectados por una impresionante escalera de vidrio:

Piso 55 (Infinity Pool): Piscina infinita climatizada con vista panorámica a la bahía, cabañas privadas y servicio de bar.

Piso 54 (Bienestar y Fitness): Gimnasio de dos pisos con tecnología de punta, ring de boxeo, salas de spinning, spa completo, sauna y salón de meditación.

Gimnasio de dos pisos con tecnología de punta, ring de boxeo, salas de spinning, spa completo, sauna y salón de meditación. Piso 53 (Entretenimiento): Dos salas de cine privadas, simulador de golf virtual, salón de belleza, barbería y área de juegos para niños.

Dos salas de cine privadas, simulador de golf virtual, salón de belleza, barbería y área de juegos para niños. Piso 52 (Cultura y Negocios): Galería de arte curada, centro de negocios con salas de conferencias, salón de eventos y una bodega privada de vinos.

Beneficios Especiales

Puerto Deportivo Privado: Un muelle de superyates con acceso directo para las embarcaciones de los residentes.

Servicio de Conserjería "The Aston Martin Butler": Asistencia personalizada las 24 horas para reservas, eventos y traslados.

Ediciones Limitadas: Los compradores de los penthouses más exclusivos recibieron de regalo unidades de autos Aston Martin de edición limitada (como el modelo DBX o el Vulcan) personalizados a juego con el diseño interior de su hogar.