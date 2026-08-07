Milei quiere menos jubilados: volvió a congelar el bono en $70.000 y no sube desde el 2024

La casta, esa mentira con la que hicieron campaña para estafar a millones de ilusos, resultó ser el nombre elegante de una banda que hoy gobierna para saquear al país con la precisión de un sicario y el cinismo de un mercenario. Javier Milei, Luis Caputo y el ex vocero Manuel Adorni no llegaron para sanear ninguna economía, sino para consumar el vaciamiento más despiadado de la historia reciente, aplicando un ajuste criminal donde volvieron a congelar el bono de setenta mil pesos para los junilados, el cual se encuentra inmovilizado desde marzo de 2024.

Mientras los abuelos hacen malabares en el freezer de la indigencia para elegir entre comprar medicamentos o comer una vez al día, el superávit trucho de este gobierno se financia directamente con la sangre y el hambre de los sectores más vulnerables. La ecuación cínica del despojo queda al desnudo cuando se comprueba que, si estuviera actualizado a la inflación real, ese bono debería ser de doscientos veinte mil pesos, demostrando que la licuación no es un daño colateral sino el método deliberado de su política económica.

Luis Toto Caputo, el timador serial de Wall Street, diseñó un esquema milimétrico para que la plata que le falta a los jubilados la estén usando para pagarle al FMI, transfiriendo los ahorros de toda una vida hacia los bolsillos de los especuladores financieros y de los bancos amigos. En paralelo, en la trinchera del escarnio público, Manuel Adorni se burlaba cotidianamente de los argentinos desde un atril sobrefacturado, justificado en un séquito de acomodos y privilegios de casta pura mientras defendía con una sonrisa socarrona este modelo de exclusión.

Pero en la cúspide de esta organización de rapiña se encuentra el propio Javier Milei, el profeta desquiciado del caos que congeló los sueños de toda una nación para entregársela en bandeja a la billetera más corrupta de los poderes concentrados. Milei no es un economista liberal ni un cruzado de la libertad: es un psicópata insensible que rifó la vida de los jubilados y de todos los argentino para aplaudir el saqueo de sus propios cómplices, un monigote patético que pasará a la historia como el presidente que destruyó la Argentina con una sonrisa mientras vaciaba los bolsillos del pueblo.