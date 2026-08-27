Fake oficial: Chubut alimenta presos a polenta con alitas y el gobernador dice que quieren comer asado todos los días.

La protesta comenzó por el reclamo de los internos del Instituto Penitenciario Provincial y la Alcaidía de Trelew, que cuestionaron la calidad de las viandas y reclamaron mayor cantidad de proteínas. El planteo llegó a la Justicia mediante un hábeas corpus colectivo. La protesta carcelaria terminó convirtiéndose en un expediente judicial.

En ese contexto, el juez Penal de Trelew, Marcelo Nieto Di Biase (imagen superior), intimó al Ejecutivo provincial a concretar en 72 horas la compra de algo de carne roja destinada a reforzar la alimentación de los detenidos. La resolución también contempló la situación de personas privadas de su libertad que cumplen tratamientos médicos y necesitan una dieta específica. El juez no ordenó literalmente “asado todos los días”: ordenó reforzar las viandas con algo de carne.

Torres, sin embargo, salió con los tapones de punta. El gobernador aseguró que “no vamos a acatar la medida de tener que darle asado a los presos todos los días” y calificó la situación como una “locura”. La disputa dejó de ser solamente por la comida y pasó a ser una batalla política contra la Justicia.

El mandatario también cuestionó al magistrado por decisiones vinculadas con los teléfonos celulares dentro de las cárceles. Según Torres, esas restricciones buscaban combatir estafas y otros delitos cometidos desde los establecimientos penitenciarios. Para el Gobierno de Chubut, el problema no es solamente qué comen los presos, sino qué herramientas tienen para delinquir desde adentro.

La frase más explosiva llegó cuando Nacho Torres sostuvo que existen jueces que “ofician más de sindicato de presos que de jueces”. La expresión rápidamente quedó instalada como el nuevo eje político de la pelea. La cárcel terminó convertida en otro frente de batalla entre el Ejecutivo y el Poder Judicial.

Ahora el Gobierno debe resolver cómo responde a una orden judicial que establece un plazo concreto para reforzar la alimentación de los internos, mientras el gobernador anticipó públicamente su rechazo. En Chubut, el asado terminó siendo apenas la punta del iceberg.