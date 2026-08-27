Karina desplazó a Santiago Caputo de la comunicación y puso al cineasta Oría al frente del aparato digital de Milei.

La reconfiguración del poder comunicacional dentro del ecosistema libertario ha dejado de ser una versión de pasillo para plasmarse como una maniobra concreta en Balcarce 50. Según un informe publicado por La Política Online, Karina Milei decidió desplazar a Santiago Caputo de la conducción de la comunicación estratégica y consolidar la figura del cineasta oficial Santiago Oría como el nuevo hombre fuerte del relato de La Libertad Avanza (LLA).

El movimiento no implica un despojo total de influencia para Caputo, quien retiene espacios de poder clave de la administración. Sin embargo, representa una pérdida sensible en el terreno que le dio origen al mileísmo: el monopolio de la narrativa, la confección del discurso presidencial y la orquestación de las redes sociales.



La frase de la interna: "Los muchachos de Santiago están de huelga", confió con ironía un dirigente opositor, al graficar el repliegue de los militantes digitales vinculados a Caputo que antes operaban como fuerza de choque en la plataforma X.

"Equipo Rocket" y la huelga en las redes

La respuesta de Karina Milei ante las complicaciones para imponer agenda y amortiguar la baja en el alcance de los discursos oficiales consistió en dotar a Oría de mayor estructura. El cineasta conformó un equipo con unos 70 integrantes para la producción constante de material. Dentro de esta mesa –rebautizada con ironía por analistas y periodistas como el "Equipo Rocket"– figuran nombres como Sharif Menem e Iñaki Gutiérrez.

Sin embargo, el corrimiento de Caputo generó un cortocircuito operativo: el ejercito de militantes digitales orgánicos alineados con la figura del asesor interrumpió su despliegue coordinado.

Esta fractura deja al descubierto los riesgos de la reestructuración impulsada por la Secretaría General de la Presidencia: al pretender homogenizar el mensaje bajo la conducción de Oría, se rompió la alianza con el núcleo más agresivo del ecosistema de redes libertario.

El desenlace de esta pulseada mantiene en vilo al Gabinete. Mientras Caputo espera su turno para rearmarse de cara a la agenda electoral, la nueva conducción comunicacional debe probar si tiene la capacidad de sobreponerse a las crecientes dificultades económicas y a la pérdida de efectividad de las campañas digitales.

Las claves de la reorganización discursiva