Escándalo en Magdalena: 15 penitenciarios detenidos por torturas y abusos en un sistema carcelario desbordado por la gestión Kicillof.

La brutalidad impune volvió a cruzar los muros de las cárceles bonaerenses. Recordar que hace unos días atrás este medio publico una nota sobre una red clandestina en el la Unidad 31 de Florencio Varela, a ese capitulo hay que sumarle uno más que deja evidencia un sistema carcelario desbordado en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia ordenó la detención de 15 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) imputados como presuntos autores o partícipes necesarios de delitos aberrantes que incluyen torturas y abusos sexuales agravados contra cuatro internas de la Unidad Penal N° 51 de Magdalena.

Los hechos sucedidos entre la noche del 3 de junio y la madrugada del 4 de junio de 2026 expusieron una red de violencia institucional devastadora.

El caso excede por completo el accionar individual de los penitenciarios acusados. El expediente judicial expone la responsabilidad política directa del gobernador Axel Kicillof, quien lleva casi siete años al frente de la provincia de Buenos Aires conduciendo la estructura estatal más crítica del país sin garantizar los controles mínimos para evitar abusos atroces bajo la custodia del Estado.

El fracaso del relato de la "transformación": En diciembre de 2021, Kicillof prometió públicamente una "verdadera transformación del sistema penitenciario para que estar preso deje de ser una tortura". Casi cinco años después de aquella declaración, la intervención de organismos externos arrojó a 15 penitenciarios tras las rejas por vejaciones sistemáticas.

Siete años de promesas rotas y hacinamiento récord

Cuando asumió su primer mandato en 2020, el oficialismo bonaerense justificó la crisis penitenciaria en la herencia recibida, señalando una sobrepoblación del 100%. Sin embargo, tras casi dos gestiones consecutivas, los indicadores del propio organismo de control demuestran que el colapso no solo no se detuvo, sino que empeoró de forma alarmante.

El informe anual 2026 elaborado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expone datos inapelables. A diciembre de 2025 se contabilizaron 63.934 personas privadas de la libertad en el territorio bonaerense, marcando un incremento interanual cercano al 5%. En cárceles y alcaidías de la Provincia, el hacinamiento trepó al 116% de sobrepoblación, albergando a más del doble de la capacidad física para la cual fue diseñado el sistema.

La crisis penitenciaria bonaerense en números

15 agentes detenidos : Imputados por torturas y abusos sexuales agravados cometidos en la Unidad N° 51 de Magdalena.

63.934 personas encerradas : Total de la población alojada en cárceles, alcaidías, comisarías y bajo monitoreo provincial a fines de 2025.

116% de sobrepoblación : Hacinamiento crítico que triplica el riesgo sanitario, operativo y la espiral de violencia interna.

224 muertes bajo custodia en un año : Registradas por la CPM durante 2025; 203 fallecimientos (nueve de cada diez) ocurrieron por deficiencias graves en la atención de la salud.

2.756 fallecidos desde 2008: Un promedio escalofriante de 156 muertes anuales bajo el amparo estatal.

Violencia institucional y la complicidad del silencio estatal

El aberrante episodio registrado en Magdalena salió a la luz únicamente por la intervención de la Comisión Provincial por la Memoria en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, cuyos profesionales radicaron las denuncias administrativas y penales tras entrevistarse con las víctimas.

La auditoría interna del Servicio Penitenciario no detectó ni previno los hechos, confirmando la falla de la cadena de mando.

Con 224 muertes en recintos de detención en 2025 y con nueve de cada diez denuncias por torturas siendo archivadas por la burocracia estatal sin investigar a fondo, la gestión carcelaria del Ejecutivo provincial se convirtió en un vector generador de inseguridad.

Un sistema que castiga con hacinamiento e impunidad es incapaz de rehabilitar, devolviendo una sociedad más frágil y desamparada.

Kicillof ya no puede escudarse en las falencias de gestiones pasadas. Tras casi siete años de gobierno, las promesas de modernización terminaron sepultadas por la realidad de 15 agentes detenidos en Magdalena y por un sistema penitenciario provincial en bancarrota estructural.