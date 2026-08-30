La hija que no podía existir: el secreto que puede hacer tambalear la campaña de Mancera (JM) en Aires Nuevos.

En Puerto Norte (VL) los chicos nacían todos los días, pero algunos nacían con menos suerte que otros. El de Nadia Villarreal (NV) nació un martes de lluvia, en una clínica privada donde las paredes eran tan blancas que hasta las mentiras parecían limpias.

No hubo fotógrafos, funcionarios ni globos; solamente una enfermera cansada, un médico que miraba demasiado el reloj y una mujer joven con los ojos abiertos, contemplando a su hija como si acabara de descubrir que el mundo era todavía más peligroso de lo que había imaginado. El padre no estaba y, oficialmente, no existía.

Extraoficialmente, se llamaba Juan Mancera (JM). Nadia nunca lo había dicho en voz alta porque no hacía falta: había secretos que tenían la mala costumbre de caminar solos y llegar antes que sus dueños.

La niña nació sana, con una pequeña marca y una mirada que a Nadia le resultó insoportablemente conocida. Tenía los ojos de Mancera, esa mirada oscura de hombre que parecía estar siempre calculando cuánto costaba cada cosa y cuánto podía ganar después. Nadia la sostuvo contra el pecho y durante unos segundos pensó que tal vez había cometido el error más grande de su vida.

Mancera, mientras tanto, estaba frente al espejo ajustándose la corbata. Había ganado poder, enemigos y varios kilos, porque el poder engorda de una manera particular: primero la billetera, después el ego y finalmente cara y panza.

Quería ser reelegido y sabía que para eso necesitaba votos, sonrisas, inauguraciones, vecinos agradecidos y, sobre todo, una familia. La familia se había convertido en el nuevo traje electoral. Había que mostrarla, abrazarla, fotografiarla y sonreír frente a ella aunque después, puertas adentro, cada uno durmiera mirando hacia una pared diferente.

María Beatriz Lombardi (MBL) lo observaba desde la puerta del dormitorio mientras él terminaba de acomodarse el saco. Hacía meses que tenía una intuición dando vueltas por su cabeza como una mosca atrapada detrás de una ventana.

No tenía pruebas, pero las pruebas eran para los tribunales y ella tenía algo mucho más peligroso: memoria. Recordaba cómo Mancera (JM) pronunciaba el nombre de Nadia (NV), recordaba sus silencios, recordaba aquella vieja fotografía y recordaba, sobre todo, la manera en que su marido había cambiado cada vez que alguien mencionaba a aquella mujer.

Ahora había algo más. Una fotografía de una niña que alguien había dejado olvidada sobre una mesa y que María Beatriz (MBL) había alcanzado a ver y registrar claramente en su memoria antes de que desapareciera. No necesitaba ser detective para reconocer ciertos rasgos.

La nariz, la forma de los ojos, aquella expresión seria que parecía impropia de una criatura tan pequeña. Miró la imagen durante largo rato y después miró una fotografía de Mancera cuando era joven. No dijo nada. Todavía. Había aprendido que algunas preguntas, cuando se hacen demasiado pronto, permiten que el mentiroso prepare la respuesta.

Mientras tanto, Mancera (JM) había comenzado su campaña con la maquinaria habitual: carteles, actos, sonrisas y una familia cuidadosamente ordenada para las cámaras. Familia unida. Barrio unido. Ciudad unida. Todos unidos.

En las fotografías aparecía abrazado a María Beatriz (MBL) y a Valentín (VM), con la expresión de un hombre que acababa de descubrir la felicidad después de años de gobierno.

La política tenía esas cosas: uno podía haber pasado media vida rompiendo platos y después aparecer en televisión hablando de la importancia de la mesa familiar. El problema era que los periodistas empezaban a recordar.

Primero aparecieron pequeñas columnas. Después llegaron los rumores, las fotografías viejas y algunas preguntas incómodas. Mancera reaccionó como reaccionan los hombres acostumbrados a que las preguntas tengan consecuencias: mandó cartas documento.

Una, dos, cinco, diez. Abogados, intimaciones, amenazas de demandas y advertencias contra periodistas, portales y radios que mencionaran sus negocios, sus viejas alianzas, sus contratos dudosos, sus tropiezos y cualquier episodio capaz de ensuciar la fotografía familiar que necesitaba para ganar.

No quería explicaciones. Quería silencio. Y en Puerto Norte (VL) todos sabían que una carta documento no siempre servía para ganar un juicio; a veces servía simplemente para comprar miedo.

—No quiero que publiquen nada —ordenó Mancera (JM) una mañana.

—¿Nada de qué? —preguntó su abogado.

—De nada.

El letrado lo miró unos segundos, como quien observa a un hombre que acaba de pedirle que tape el sol con una servilleta. Mancera no estaba preocupado por lo que ya se sabía. Estaba aterrorizado por lo que todavía podía saberse.

Porque una cosa era que hablaran de sus negocios, de sus enemigos o de sus viejas maniobras políticas y otra muy distinta era que alguien empezara a preguntar por aquella niña nacida aquella mañana de lluvia.

Si primo y jefe Mario Mancera (MM) podía tolerar una denuncia, una investigación o incluso un escándalo. Lo que no podía soportar era una historia que tuviera rostro, nombre y sangre.

Esa noche, María Beatriz (MBL) esperó a que Mancera se durmiera. Caminó descalza hasta el living, tomó el teléfono y volvió a mirar la fotografía. Después abrió otra imagen, una mucho más vieja, donde Mancera (JM) aparecía junto a Nadia (NV) durante una de aquellas reuniones que nadie había sabido explicar del todo.

Puso las dos fotografías una al lado de la otra y permaneció en silencio. No lloró. No gritó. No rompió ningún vaso. Simplemente comprendió que había estado viviendo dentro de una mentira que quizá era mucho más grande que su matrimonio.

A las tres de la mañana, Mancera recibió un mensaje. “Tenemos que hablar”. Se quedó sentado en la cama, mirando la pantalla iluminada en medio de la oscuridad. No preguntó quién lo enviaba porque esta vez tampoco hacía falta.

Afuera llovía y el ruido del agua contra los vidrios parecía una multitud golpeando las puertas de una casa. Pensó en la reelección, en las fotografías, en los periodistas, en las cartas documento y finalmente en la niña. Por primera vez en muchos años sintió algo que no podía ordenar, comprar ni amenazar: miedo.

Al día siguiente salió de su casa acompañado por su esposa y su hijo. Los fotógrafos estaban esperando. Mancera (JM) sonrió, abrazó a María Beatriz (MBL) y apoyó una mano sobre el bebé Valentín (VM).

Era la imagen perfecta: padre, madre, hijo, familia, futuro. El candidato miró las cámaras con esa sonrisa que había aprendido a impostar durante décadas y pensó que todavía podía controlar la historia.

Mancera todavía no lo sabía, pero la elección 2027 ya no iba a decidirse en los actos, ni en los carteles, ni en las encuestas. Iba a decidirse en el lugar más incómodo para un hombre como él: en la verdad.