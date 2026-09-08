Jaque mate: Milei llega hoy a Misiones y lo esperan centenares de yerbateros que se están fundiendo

Puerto Iguazú se convierte en el epicentro de las definiciones de la política económica nacional. La 47ª Asamblea Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) reúne en las instalaciones del Loi Suites a funcionarios nacionales, mandatarios provinciales y altos ejecutivos de las principales compañías del país.

El momento de mayor volumen político está reservado para el viernes a las 18, cuando el presidente Javier Milei concrete el discurso de cierre. Según el portal de noticias Plan B Misiones, al momento de la convocatoria original desde la administración provincial mantenían reservas sobre la confirmación oficial del arribo presidencial debido a un itinerario institucional complejo que contemplaba compromisos internacionales y agenda oficial.

Discursos de desregulación y la respuesta productiva

La agenda técnica de la cumbre incluye las ponencias del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, enfocado en la eliminación de marcos normativos sobre sectores primarios, y del ministro de Economía, Luis Caputo, abocado a la defensa del programa de equilibrio fiscal y ordenamiento cambiario frente a los reclamos del sector industrial por la caída del consumo interno.

En paralelo al desarrollo de los paneles en el complejo hotelero, agrupaciones de productores yerbateros convocaron a una movilización desde Comandante Andresito hacia la intersección de las rutas 12 y 101, en el acceso a Puerto Iguazú. Tal como citó el portal Plan B Misiones, la protesta busca visibilizar el severo deterioro de los precios de la materia prima provocado por la desregulación de la actividad yerbatera, instalando una postal de tensión entre la agenda financiera del evento y la crisis del sector agroindustrial local.

La coincidencia geográfica entre la asamblea del IAEF y la protesta de los productores de yerba mate sintetiza la tensión no resuelta del programa económico oficial.

Mientras la Casa Rosada utiliza el escenario de Puerto Iguazú para ratificar la disciplina fiscal y la desregulación ante el empresariado, la reacción en las rutas misioneras demuestra los límites de un modelo que prescinde de políticas de contención para las economías regionales.

Intentar sostener que la estabilidad financiera basta para garantizar el desarrollo productivo arriesga profundizar el ahogo de sectores clave que enfrentan la pérdida de precio de sus materias primas, dejando en evidencia la brecha entre los indicadores macroeconómicos y la viabilidad de la producción local.