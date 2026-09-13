Los números del poder: los millones que se reparten Caputo, Sturzenegger y los dólares que se quedan los hermanos Milei.

El concepto de austeridad promovido por la administración de Javier Milei contrasta con las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al ejercicio 2025 presentadas ante la Oficina Anticorrupción (OA).

De acuerdo con un relevamiento e investigación elaborado por el portal Chequeado, el ministro de Economía, Luis Caputo, encabeza ampliamente la nómina con un patrimonio total de $19.509 millones, cifra que supera la suma del capital declarado por los otros 12 funcionarios evaluados en el informe.

El activo informado por Caputo registró una suba nominal del 64,6% respecto a los $11.851 millones del ejercicio 2024. El desglose metodológico advierte que un 59% de dicha variación ($4.530 millones) obedece a ajustes en las valuaciones fiscales de bienes previamente declarados.

Sin embargo, la brecha respecto al resto del Gabinete resulta contundente: el patrimonio del titular de Hacienda equivale a aproximadamente US$ 13,1 millones según la cotización oficial del Banco Nación al cierre del período analizado.

Cuentas bancarias en el exterior y bienes locales

El componente central de la declaración de Luis Caputo reside en la radicación de sus ahorros. Alrededor del 68% de sus bienes declarados ($13.311 millones) se encuentran constituidos en el extranjero a través de participación en Ancora Investments LP y nueve depósitos bancarios.

De hecho, el 95% de su liquidez bancaria total se ubica fuera del territorio argentino, sobresaliendo una cuenta corriente en dólares en Estados Unidos valuada en $11.738 millones (cerca de US$ 8 millones).

En el país, Caputo declaró nueve inmuebles (terrenos en Pilar y Benavídez, un campo de 81 millones de metros cuadrados en Santiago del Estero, propiedades en CABA y Villa La Angostura), además de rodados, un yate y embarcaciones menores.

Sturzenegger, Mahiques y la declaración del Presidente

El segundo lugar del ránking lo ocupa el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, con $3.641 millones, donde cerca del 65% del capital corresponde a posiciones en fondos cotizados (ETFs) vinculados a los índices internacionales Nasdaq 100 y S&P 500. En el tercer puesto figura el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con $1.101 millones, mayoritariamente asignados a bienes raíces.

Por su parte, el presidente Javier Milei reportó $295,2 millones, lo que representa una variación nominal del 43,3% impulsada por tenencias bancarias en divisas (US$ 85.562) y un inmueble en la Capital Federal.

En el extremo inferior del listado, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, registró $35,3 millones, explicados por la actualización del valor fiscal de su departamento en Vicente López.