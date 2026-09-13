Mariel Fernández quiere gobernar la Provincia: Moreno, entre los peores municipios del conurbano

El municipio de Moreno se encuentra sumido en un estado calamitoso de abandono estructural, convertido trágicamente en el testimonio viviente de una desgobernanza absoluta que hoy, con desfachatez inusitada, pretende expandirse a toda la provincia de Buenos Aires.

Al frente de este fraude administrativo se encuentra la intendenta Mariel Fernández (perteneciente al Movimiento Evita y Unión por la Patria), quien asumió por primera vez el 10 de diciembre de 2019 sucediendo a Walter Festa, y logró ser reelecta para el período 2023-2027. Lejos de solucionar los problemas estructurales heredados o propios, la gestión de Fernández hundió al distrito en los niveles más paupérrimos de eficacia institucional medidos por la academia.

Los datos duros desintegran cualquier relato triunfalista. Según el lapidario Índice de Gestión Estratégica de Ciudades (IGEC), elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Moreno cosechó un puntaje global miserable de 2,00 puntos sobre 5, ubicándose en el puesto 23 entre los 24 distritos del conurbano analizados, apenas arañando el fondo de la tabla. La cifra contrasta de manera violenta con el promedio general de la región, que se ubicó en 2,71 puntos, y queda a años luz de los municipios mejor administrados.

El desglose de la catástrofe institucional expone áreas totalmente arrasadas bajo su mandato. En la dimensión de Medio Ambiente, Moreno tocó fondo absoluto al registrar 1,66 puntos, convirtiéndose en el municipio con la peor calificación en esa materia en todo el estudio metropolitano. A esto se le suma un calamitoso puesto 24 en Tecnología e Infraestructura, un puesto 23 en Desarrollo Económico, y un rezagado puesto 21 tanto en Sociedad como en la dimensión Política-Institucional, reflejando la total ausencia de planificación urbana, transparencia y desarrollo local.

Pese a gobernar un territorio colapsado, con indicadores sociales y ambientales deplorables, la jefa comunal encabeza actos políticos en el ND Teatro Ateneo de CABA e impulsa su espacio "Reconquista" con la pretensión insólita de postularse como gobernadora bonaerense. Pretender tutelar y administrar el destino de millones de bonaerenses cuando ni siquiera se ha podido garantizar una recolección eficiente de residuos, infraestructura básica o salubridad elemental en su propio pago chico constituye una provocación inadmisible. Mariel Fernández encarna la paradoja más cruel de la política contemporánea: administrar las ruinas de un municipio colapsado por su propia ineptitud, mientras maquilla su currículum con ambiciones de poder supremo, ofreciéndole a la provincia de Buenos Aires el mismo sombrío y decadente destino de abandono al que ya condenó a los vecinos de Moreno.