Alak quiere resucitar el Aeropuerto de La Plata: US$93 millones, vuelos low cost y un hub logístico para cambiar la región

Durante años, hablar del Aeropuerto de La Plata fue hablar de una infraestructura enorme con un potencial inversamente proporcional a su actividad comercial. Ahora la Municipalidad y la Provincia volvieron a ponerlo sobre la mesa con números, usos y un modelo de explotación. La apuesta ya no consiste simplemente en conseguir algunos vuelos: quieren cambiarle completamente la función al aeropuerto.

El proyecto presentado por Alak y Costa prevé refuncionalizar la infraestructura aeroportuaria existente y agregar instalaciones aéreas, comerciales, industriales y logísticas. La inversión prevista será privada y rondaría los US$93 millones, mientras que el horizonte de explotación planteado alcanza tres décadas. El aeropuerto dejaría de pensarse únicamente como una pista con pasajeros y pasaría a funcionar como una plataforma de negocios, producción y cargas.

El intendente lo explicó desde una mirada regional. “Nos parece que nuestra región, con un puerto importante como el que tenemos en la Región Capital, con una zona franca, más la posibilidad de reactivar el aeropuerto, se puede convertir en un centro logístico regional importante”, sostuvo. La ecuación que imagina el Municipio junta piezas que hasta ahora funcionaron mucho más separadas que integradas: aeropuerto, puerto, rutas, industria, producción hortícola y Zona Franca.

Alak completó su argumento señalando que la región posee condiciones geográficas y de infraestructura para relanzar la terminal. El verdadero desafío empieza después del PowerPoint: transformar esas ventajas potenciales en operaciones, empresas, cargas y pasajeros reales. Porque la historia del aeropuerto platense está atravesada precisamente por proyectos y expectativas que nunca lograron convertirlo en una terminal comercial sostenida.

Un aeropuerto que quiere ser mucho más que aeropuerto

El masterplan incorpora un centro logístico multimodal capaz de articular transporte aéreo, carretero y fluvial-marítimo. También contempla una zona aduanera, espacios comerciales e industriales y una terminal para pasajeros orientada a servicios de bajo costo. La palabra decisiva del proyecto no es “avión”: es “integración”.

La ubicación explica buena parte de esa ambición. La Plata está a unos 60 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, tiene acceso por la Autopista Buenos Aires-La Plata y conexiones con las rutas provinciales 6, 11, 36 y 215, además de la Ruta Nacional 2. A eso se agregan el Puerto La Plata, la Zona Franca y el entramado industrial de la Región Capital. En el mapa, las piezas parecen encajar; el desafío será conseguir que también lo hagan económicamente.

El proyecto tampoco aparece aislado de la estrategia portuaria bonaerense. En marzo, la Provincia presentó el Plan Quinquenal del Puerto La Plata, pensado como hoja de ruta de mediano plazo para esa infraestructura. Puerto y aeropuerto empiezan así a aparecer dentro de una misma discusión sobre qué lugar pretende ocupar la Región Capital en el mapa logístico bonaerense.

Del invernadero al avión

Hay otro componente mucho más terrenal. La región posee el principal cordón frutihortícola del país y el proyecto incorpora dentro del área industrial una planta para conservación en frío y congelamiento de frutas y verduras. Antes de pensar en exportar más lejos, La Plata quiere evitar que una parte de lo que produce termine directamente perdida.

La secretaria municipal Mercedes La Gioiosa puso un número sobre la mesa: sostuvo que actualmente se desperdician alrededor de 10 mil toneladas anuales por falta de infraestructura de conservación y frío. El material presentado estima una producción total de 85.879 toneladas y plantea que las nuevas instalaciones permitan extender la vida útil de los productos. La cámara de frío puede terminar siendo tan estratégica para el proyecto como la propia pista de aterrizaje.

La lógica es sencilla: conservar durante más tiempo, reducir pérdidas, agregar valor cerca del lugar de producción y mejorar la logística antes de que las frutas y verduras salgan hacia los mercados. La discusión deja entonces de pertenecer exclusivamente a las aerolíneas. Productores, transportistas, exportadores, industrias y empresas de comercio electrónico aparecen sentados alrededor de la misma pista.

El mercado que Alak mira alrededor de La Plata

La apuesta municipal también se apoya en la cercanía con el Área Metropolitana de Buenos Aires, un mercado de más de 15 millones de consumidores, y en el peso productivo del distrito. El propio Alak sostuvo días atrás que La Plata tiene más de 600 industrias y 18 mil comercios, además del cordón frutihortícola y una fuerte estructura científica y tecnológica. La idea es que el aeropuerto deje de mirar solamente al cielo y empiece a mirar todo lo que produce alrededor.

El comercio electrónico aparece como otro negocio buscado. El proyecto contempla un hub para empresas que necesitan recibir, clasificar, almacenar y despachar mercadería con velocidad. Una terminal capaz de combinar avión, camión, puerto y depósitos podría disputar un negocio logístico que hoy se concentra mucho más cerca de la Ciudad de Buenos Aires.

Para los pasajeros, en tanto, el plan proyecta una terminal aerocomercial orientada al segmento de bajo costo. De concretarse, La Plata buscaría transformarse en otra puerta de entrada y salida para una población que hoy depende fundamentalmente de Aeroparque y Ezeiza. Pero todavía no se anunciaron aerolíneas, rutas regulares ni frecuencias comerciales comprometidas. Esa diferencia entre proyecto y operación conviene no perderla de vista.

Los US$93 millones todavía tienen que aparecer

Ese es probablemente el punto más importante detrás del anuncio. Lo presentado son los lineamientos de un proyecto que prevé inversión privada; no significa que hoy existan US$93 millones desembolsados ni que mañana comiencen las obras. Entre presentar un masterplan y ver despegar regularmente un avión comercial existe un trecho enorme.

Y justamente allí aparece el próximo movimiento político de Alak. El intendente tiene programada una misión a Shanghái durante septiembre con una agenda de infraestructura, logística, tecnología y producción. Entre los proyectos que llevará para presentar ante empresas y potenciales inversores está precisamente la reactivación del Aeropuerto de La Plata. El anuncio local funciona también como carpeta de presentación para salir a buscar capital afuera.

La agenda china incluye además infraestructura de frío y logística para el cordón frutihortícola, dos componentes que coinciden directamente con el masterplan aeroportuario presentado ahora. El viaje fue autorizado por el Concejo Deliberante y durante la ausencia del intendente quedará temporalmente al frente del Ejecutivo municipal Pablo Elías. El proyecto que esta semana se mostró en La Plata buscará rápidamente interlocutores a miles de kilómetros de distancia.

Ahí estará la primera prueba concreta. Habrá que conocer quién financiará los US$93 millones, cómo se estructurará la concesión por 30 años, qué contraprestaciones tendrá el inversor, cuáles serán las etapas, qué obras deberán realizarse primero y qué operadores están realmente interesados. Sin inversores y sin empresas dispuestas a utilizarlo, el hub seguirá siendo una excelente maqueta.

Pero si esas piezas aparecen, la escala del proyecto excede largamente una terminal aérea. La Provincia ya viene trabajando sobre el Puerto La Plata y el Municipio incorporó la infraestructura aeroportuaria a su planificación territorial y productiva. La jugada de fondo es intentar construir un corredor logístico completo alrededor de la capital bonaerense.

Durante décadas La Plata tuvo aeropuerto, puerto, Zona Franca, producción intensiva y ubicación estratégica, pero nunca consiguió convertir todo eso en un único sistema de escala metropolitana. El proyecto presentado por Alak y Costa intenta precisamente unir esos puntos. Esta vez la pregunta no es si La Plata tiene aeropuerto: es si finalmente conseguirá hacerlo funcionar como negocio.

Lo que tenés que saber sobre el Aeropuerto de La Plata

El plan presentado por Alak y Costa proyecta una inversión privada de US$93 millones y un esquema de explotación por 30 años para reconvertir el Aeropuerto de La Plata en un nodo multimodal. Contempla pasajeros low cost, cargas, aduana, actividad industrial, comercio electrónico y conservación frigorífica para la producción regional. Por ahora se trata de un proyecto: todavía deberán concretarse inversores, obras, operadores logísticos y servicios aerocomerciales para que el anunciado hub salga del papel y llegue a la pista.