Alak ideó un plan de vanguardia para proteger a La Plata de El Niño: 24 amenazas posibles y monitoreo de temporales.

Julio Alak reunió especialistas y funcionarios en el Salón Dorado municipal y puso oficialmente en marcha la nueva Unidad de Gestión del Riesgo. El objetivo es abandonar la lógica de correr detrás de la catástrofe cuando ya ocurrió. En una ciudad atravesada para siempre por el agua, prevenir dejó hace mucho de ser una opción administrativa. El recuerdo del trágico martes 2 de abril de 2013 convierte cualquier discusión sobre inundaciones en un asunto especialmente sensible para los platenses.

El propio intendente puso límites a cualquier promesa grandilocuente. “Con los fenómenos climáticos no se puede garantizar un 100% de certeza, pero sí podemos prepararnos”, sostuvo durante la presentación. Alak eligió una palabra políticamente menos espectacular pero bastante más difícil de ejecutar: coordinación. Su apuesta consiste en lograr que todas las piezas funcionen antes de que el cielo obligue a comprobarlo.

La nueva estructura dependerá de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios y tendrá dos brazos: Gestión del Riesgo y Operaciones en Emergencia. La primera tendrá rango de subsecretaría y será conducida por Fernando Carlos. No será una oficina para mirar el pronóstico: pretende convertirse en el cerebro técnico que ordene la reacción de la ciudad. Participarán especialistas en hidráulica, ingeniería civil, meteorología y emergencias.

Debajo de esa estructura aparecen nombres conocidos en la discusión técnica platense. Pablo Romanazzi encabezará Riesgo Hídrico y Mauricio Saldívar quedará al frente de Meteorología y Alerta Temprana, mientras Leonardo Roldán conducirá Planificación, Coordinación y Protocolos. La señal es clara: Alak intenta poner conocimiento técnico donde históricamente la política platense acumuló improvisaciones, reproches y heridas. Guillermo De Souza, en tanto, tendrá a su cargo Operaciones en Emergencia y Protección Civil.

La estructura deberá sentar en una misma mesa al Municipio, Nación y Provincia junto con ABSA, Camuzzi, Edelap, Bomberos, Ejército, Policía, clubes y sociedades de fomento. Parece una enumeración burocrática hasta que ocurre una emergencia real. Cuando una ciudad entra en crisis, el problema no es solamente cuántos recursos existen sino quién manda, quién llama y quién llega primero. Ese vacío de coordinación es precisamente el que el nuevo esquema promete atacar.

La Plata ya dispone además de un Sistema de Alerta Temprana compuesto por 21 sensores meteorológicos y 5 hidrométricos, acompañado por meteorólogos y herramientas de análisis hidráulico. También incorpora mapas de riesgo y planificación territorial. La tecnología puede anticipar la amenaza; después empieza la parte incómoda para cualquier gobierno: transformar la alerta en decisiones antes de que sea tarde. El esquema permite además localizar puntos seguros y eventuales centros de evacuación.

Y el menú de riesgos excede ampliamente una inundación. El plan municipal contempla tormentas severas, actividad eléctrica, tornados, granizo, olas de frío y calor, epidemias, incendios, accidentes de transporte, fugas de gas, explosiones, derrumbes, contaminación y cortes de servicios, entre otras contingencias. La Plata está dejando de pensar la emergencia exclusivamente como agua entrando a una casa. El Plan General municipal adopta precisamente una perspectiva multiamenaza.

El contexto inmediato tiene nombre propio: El Niño. La posibilidad de precipitaciones superiores a lo habitual durante los próximos meses aceleró la puesta en funcionamiento del esquema preventivo. Alak sabe que frente a un fenómeno extremo no habrá discurso capaz de reemplazar una sirena que no sonó o un protocolo que no funcionó. De allí que el estreno de la nueva estructura tendrá rápidamente un examen bastante menos amable que cualquier presentación oficial.

El senador y principal referente opositor, Marcelo "Chuby" Leguizamón celebró que finalmente exista una estructura integral, pero recordó las inundaciones de 2002, 2008 y especialmente la tragedia de 2013, además de los estudios realizados durante años por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata. Su dardo fue sencillo: la prevención era necesaria desde el primer día, no cuando El Niño empezó a golpear la puerta. Cerró su planteo con una frase inequívoca: “Más vale tarde que nunca”.

La Libertad Avanza también había metido presión antes de la presentación. Sus concejales reclamaron formalmente conocer protocolos, centros de evacuación, reservas de alimentos y agua, vehículos, personal disponible y el estado del Plan General de Gestión de Emergencias. La discusión, por lo tanto, ya pasó de preguntar si existe un organigrama a exigir saber con qué fierros cuenta realmente. Esa será una de las varas con las que la oposición intentará medir el funcionamiento del nuevo sistema.

La iniciativa también encaja con otra pieza que Alak viene empujando: el nuevo ordenamiento territorial. Sergio Resa, uno de los creadores del plan, planteó que una inundación no depende solamente de cuánto llueve, sino de dónde y cómo se construye y de cuánto suelo absorbente conserva la ciudad. Ahí aparece la discusión que ningún intendente puede esquivar: el agua también desnuda años de decisiones urbanísticas. Pavimento, invernaderos, urbanizaciones y ocupación de zonas bajas que forman parte de la ecuación.

Y aparece inevitablemente la otra lectura: la política. Primera Página viene siguiendo atentamente una carrera por la sucesión bonaerense con numerosos dirigentes calentando motores, y Alak tiene una ventaja que pretende explotar: gobierna la capital provincial y puede transformar cada política municipal en una vidriera. Mientras otros candidatos necesitan construir territorialidad, Alak intenta convertir gestión en volumen político. Prevención, planificación urbana, obras y recuperación del espacio público empiezan así a formar parte de una misma narrativa.

Eso no significa que una subsecretaría convierta a nadie en gobernador ni que un organigrama proteja por sí mismo a una ciudad. El verdadero examen llegará con la primera emergencia seria y con la capacidad del Municipio para hacer funcionar sensores, protocolos, evacuación y coordinación simultáneamente. La rosca puede vender gestión; una tormenta, en cambio, la audita sin pedir permiso. Y en La Plata, cuando se habla de agua, la memoria colectiva vuelve imposible esconderse detrás de un PowerPoint.

Una ciudad preparada es una ciudad que se anticipa.



Presentamos la nueva Gestión Integral para la Reducción de Riesgos de Desastres de La Plata, una estructura que fortalece la prevención, la alerta temprana y la coordinación ante situaciones de emergencia.



Seguimos… pic.twitter.com/HPl3xjoASC — Julio Alak (@Julio_Alak) September 15, 2026

Lo que tenés que saber sobre el plan de Alak

La Plata puso en funcionamiento una estructura permanente de Gestión del Riesgo frente a emergencias naturales y provocadas por actividades humanas. Tendrá especialistas en meteorología, hidráulica y protección civil, trabajará sobre 24 amenazas, utilizará 26 sensores meteorológicos e hidrométricos y coordinará organismos públicos, empresas, fuerzas de seguridad e instituciones comunitarias. El objetivo central es pasar de reaccionar ante la emergencia a intentar anticiparla. El desafío será demostrar que la nueva arquitectura administrativa funciona cuando llegue una situación real.

Relevamiento barrial tras la inundación de 2013

Compartimos un relevamiento confeccionado por anred.org con la colaboración de comambiental.com.ar, en el que se pueden ver cuáles fueron las zonas más afectadas por las inundaciones del 2 de abril 2013 en La Plata y el Gran La Plata. En el mapa se puede ver barrio por barrio hasta qué altura llegó el agua, cuáles fueron las consecuencias del temporal y cuál es la situación sanitaria. El relevamiento es parcial y esperamos ir completándolo a medida que tengamos más información precisa sobre los barrios a los que no pudimos acceder aún.

1) BARRIO SAN CARLOS «“ ISLAS MALVINAS «“ LA GRANJA «“ LA LOMA

REFERENCIA: Comunidad Qom «“ Calle 140 y 256

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Casas de chapa y madera, piso de tierra. Calles de tierra. No hay cloacas.

ALTURA DEL AGUA:1.30 m. en algunas casas y en otras 1.50 m.

OTROS DATOS: Las familias afectadas fueron 52. El Arroyo El gato está a media cuadra de la comunidad y desborda seguido. No es la primera inundación, pero sí la peor. No contaron con ayuda inmediata del municipio.

REFERENCIA: Centro Vecinal El Triunfo «“ Calle 134 y 525

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Calles de tierra, casas de material y otras de madera y chapa.

ALTURA DEL AGUA: Llegó a 1.50 m.

OTROS DATOS: No se destaparon las cloacas, situación sanitaria complicada, la salita del barrio no da a basto. Basura en las calles durante más de una semana. No había acceso a agua potable. El centro vecinal centralizó donaciones. Aún hace falta ayuda.

REFERENCIA: 139 y 38 «“ 161 y 37

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Asentamiento, casillas muy precarias.

ALTURA DEL AGUA:1 m.

OTROS DATOS: 50 familias damnificadas. Sólo había llegado ropa y donaciones de vecinos. El barrio se llenó de ratas cuando bajó el agua. Hasta el domingo siguiente a la inundación seguían sin agua y sin luz. Situación sanitaria complicada, riesgo de hantavirus y dengue. Siguen necesitando ayuda.

2) TOLOSA

REFERENCIA: 532 hasta 524 «“ 13 a 7

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Calles de asfalto, casas de material.

ALTURA DEL AGUA: Llegó a 1.70 m. en algunas casas

OTROS DATOS: El agua era de color negro, parecía contener aceite de autos o carbón. Las pérdidas de algunos vecinos fueron totales. Llegó ayuda municipal a algunos lugares, de organizaciones sociales y Cruz Roja. Se entregaron bidones de agua potable en los días posteriores a la inundación.

3) RINGUELET

REFERENCIA: Hospital Móvil «“ 5 y 520

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Casas humildes, algunas de material, muchas de madera y chapa.

ALTURA DEL AGUA: Hasta 1.70 en algunas casas.

OTROS DATOS: Las pérdidas fueron totales para muchos vecinos. El Hospital Móvil recibió 200 personas por día con enfermedades eruptivas y respiratorias y diarrea. Situación sanitaria complicada. Las cloacas estuvieron tapadas durante varios días posteriores a la inundación. La ayuda tardó en llegar. Llegaron donaciones de vecinos, de iglesias y organizaciones sociales.

4) VILLA ELVIRA

REFERENCIA: Hospital Móvil 8 y 117 «“ Comunidad Sanitaria 90 y 117

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Asentamientos. Barrio muy cercano al Arroyo Maldonado. Casas de chapa y madera. Calles de tierra.

ALTURA DEL AGUA : 1m. a 2 m. en las viviendas cercanas al arroyo.

OTROS DATOS: El agua tardó un día en bajar. El barrio se inunda frecuentemente. Pasaron cuatro días hasta que llegó ayuda. Estuvieron varios días sin agua potable, las donaciones no alcanzaban a cubrir a la población afectada. Situación sanitaria grave: niños y adultos con diarrea, producto del consumo de agua de pozo; afecciones respiratorias, reagudizaciones de crisis asmáticas, lesiones en la piel. Riesgo de leptospirosis, hantavirus y dengue.

5) BARRIO AEROPUERTO

REFERENCIA: 6 y 92 «“ Hospital Móvil 7 y 89

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: Viviendas precarias, destruidas por el agua, desaparecieron casillas enteras. Calles de tierra

ALTURA DEL AGUA: de 1 m. a 1.50 m.

OTROS DATOS: Los hospitales móviles con médicos residentes aparecieron luego de las manifestaciones barriales transmitidas por televisión. Llegaron donaciones de vecinos de Almirante Brown, que se organizaron y llegaron hasta el lugar para entregar en mano ropa, agua y lavandina.

6) ALTOS DE SAN LORENZO «“ PLAZA CASTELLI

REFERENCIA: 15 entre 80 y 81

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: viviendas precarias, muchas casillas, algunas habitaciones de concreto pero con cerramientos precarios en puertas y ventanas.

ALTURA DEL AGUA:1 m. hasta 1.50 m.

OTROS DATOS: 80 grupos familiares afectados. Cuatro días después de la inundación no había llegado ayuda y se relevaron entre los vecinos. Para 80 familias tenían 15 colchones y alrededor de 20 bidones de agua en los días siguientes a la inundación.

REFERENCIA: 58 y 28 «“ 66 y 25

INFRAESTRUCTURA DEL BARRIO: calles asfaltadas, casas de material

ALTURA DEL AGUA: 1m. a 1.50 m.

OTROS DATOS: El agua empezó a bajar al día siguiente de la inundación. Llego poca ayuda: lavandina y bolsas de residuos. Los daños fueron parciales. Las cloacas estuvieron tapadas varios días posteriores a la inundación. Algunos vecinos descompuestos, aunque la situación sanitaria no fue alarmante.