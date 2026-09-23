La frase apareció en medio de un discurso mucho más amplio, pero tuvo destinatarios bastante fáciles de identificar. Durante el Plenario Federal del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) realizado el sábado 19 de septiembre 2026 en Avellaneda, Axel Kicillof trazó el país que pretende construir como alternativa para 2027 y dejó una advertencia sobre uno de los negocios digitales que más creció en los últimos años.

“No dejaría a nuestros pibes sin horizonte, entregados a las aplicaciones de apuestas”, disparó. No anunció una prohibición ni presentó una nueva regulación, pero colocó al juego online dentro de aquello que cuestiona para su proyecto político nacional.

Kicillof ataca las apuestas online igual que Lula y hay alarma en el sector.

Desde Avellaneda, Axel le apuntó al juego que amenaza a los jóvenes. PBA endureció los controles y Lula amenaza con terminar las “bets” en Brasil. “No dejaría a nuestros pibes sin horizonte, entregados a… pic.twitter.com/acQLW07Z7T — Primera Página (@PrimeraPaginaOK) September 23, 2026

Conviene precisar el escenario electoral: el acto significó el lanzamiento federal del MDF y tuvo inocultables señales presidenciales, incluida la militancia cantando “Axel presidente”, pero Kicillof no formalizó allí una candidatura presidencial.

Sus aliados ya la promueven y él anunció que recorrerá el país, mientras sostiene públicamente que todavía está en una etapa de construcción política. Lo que sí hizo fue empezar a describir qué haría —y qué no haría— desde una eventual Presidencia. Y entre industria, recursos naturales, ciencia, trabajo y universidad apareció, con nombre propio, el negocio de las apuestas digitales.

La señal no cayó sobre un terreno vacío. Apenas doce días antes, la administración bonaerense había puesto en marcha la Resolución 1149/26, que establece una retención del 2% sobre los premios de los juegos online de resolución inmediata, básicamente slots y tragamonedas virtuales, ofrecidos por las siete plataformas autorizadas: Bet63, Betano, Betsson, BetWarrior, BPlay, Sport.bet.ar y Stake.

Las empresas deben actuar como responsables sustitutos y presentar declaraciones juradas semanales. La Provincia no prohibió el negocio: decidió controlarlo más, cobrar sobre una parte de sus premios y reforzar su política contra el juego problemático.

La dimensión económica explica por qué cualquier movimiento regulatorio merece atención. Según la estimación oficial difundida por el ministro Carlos Bianco, la nueva retención podría generar entre $35.000 millones y $40.000 millones mensuales.

El dinero tiene como destino a los municipios y al Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS), vinculado con programas de salud, educación y desarrollo social, además de acciones relacionadas con la ludopatía. El Estado bonaerense encontró así una contradicción que deberá administrar: recauda sobre una actividad legal que, simultáneamente, identifica como un riesgo que requiere prevención y controles.

Y el 2% no aterriza sobre empresas fiscalmente vírgenes. El esquema provincial incluye un gravamen del 15% sobre la utilidad bruta del juego online y un canon del 10% calculado sobre esa utilidad, además de los restantes tributos aplicables. La nueva retención tiene una diferencia sustancial: recae sobre determinados premios y el apostador es el sujeto alcanzado, mientras las plataformas realizan el ingreso como responsables sustitutos.

Por eso, sería incorrecto venderla como un impuesto adicional del 2% directamente cargado sobre las ganancias empresarias. Es un nuevo escalón dentro de un mercado legal regulado que mueve suficiente dinero como para que la Provincia estime decenas de miles de millones mensuales solamente por esta retención.



Pero el frente más sensible no está en la recaudación sino detrás de las pantallas. La Provincia implementó identificación biométrica para acceder a plataformas legales, dispuso el bloqueo de las IP de sitios de apuestas en 4.400 escuelas secundarias, creó un Observatorio de Ludopatía Adolescente, fortaleció diez centros especializados de atención y desarrolló campañas de prevención.

También informó más de 800 denuncias contra plataformas ilegales, mientras una investigación judicial derivó en julio en el bloqueo de 537 sitios. La batalla central pasa por los menores: las plataformas legales tienen prohibido admitirlos, mientras el circuito clandestino escapa precisamente de esos controles.

Ese dato obliga también a no meter a todos en la misma bolsa. Las siete licenciatarias bonaerenses funcionan bajo regulación, identificación de usuarios y prohibición de ingreso para menores de 18 años; el propio Instituto Provincial de Lotería distingue ese universo de los sitios ilegales, que carecen de esos controles.

La ludopatía juvenil es demasiado seria para convertir la discusión en una guerra de consignas entre “buenos” y “malos”. La pregunta política más profunda es hasta dónde debe permitirse la expansión comercial, publicitaria y tecnológica de una actividad cuyo producto consiste, precisamente, en apostar dinero.

Y entonces apareció Luiz Inácio Lula da Silva al otro lado de la frontera. El presidente brasileño elevó muchísimo más la apuesta discursiva durante su campaña por la reelección. El viernes 18, en Guarulhos, anunció: “Decidí que voy a terminar con las bets”. Las calificó como una “enfermedad” y vinculó su ofensiva también con endeudamiento familiar, lavado de dinero y otros delitos.

El Gobierno brasileño prepara nuevas restricciones y se discute una medida provisional que podría alcanzar a juegos online como slots y crash games, aunque una eliminación general del mercado requeriría sortear límites legislativos e institucionales. Brasil pasó de regular el monstruo a discutir políticamente si debe seguir existiendo.

La comparación con Kicillof aparece inevitablemente, aunque todavía existe una distancia enorme entre ambos. Lula está planteando abiertamente terminar con las bets; el gobernador bonaerense no anunció semejante decisión. Buenos Aires continúa autorizando siete plataformas, cobra impuestos y cánones y ahora agregó una retención sobre determinados premios.

Pero cuando un dirigente que construye una alternativa presidencial decide incluir las aplicaciones de apuestas dentro de aquello a lo que no dejaría “entregados” a los jóvenes, el sector tiene razones para seguir con atención sus próximos movimientos regulatorios.

Brasil ofrece además una advertencia para las compañías, porque allí el conflicto ya alcanzó otro nivel. Lula cuestionó incluso a grandes clubes que defendieron el patrocinio de las casas de apuestas y anticipó resistencia empresarial a cualquier prohibición.

Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Vasco da Gama y Grêmio estuvieron entre quienes respaldaron un manifiesto que advirtió sobre las consecuencias económicas de restringir drásticamente el sector. Cuando las apuestas penetran el fútbol, la televisión, los influencers y los teléfonos, regularlas deja de significar tocar solamente a una empresa tecnológica: significa meterse con un ecosistema económico enorme.

Ahí está probablemente la frase más pesada que dejó Kicillof en Avellaneda. No habló de las apuestas como entretenimiento inocuo ni las colocó simplemente en el casillero de una actividad económica regulada. Las mencionó dentro de un diagnóstico sobre jóvenes “sin horizonte” junto con la precarización laboral.

Fue una definición política, no todavía un programa regulatorio. Pero ocurrió cuando su propia administración acaba de activar un nuevo aporte, reforzó identificación biométrica, bloqueó sitios clandestinos y viene desplegando una política específica sobre ludopatía adolescente.

También existe una tensión que cualquier futura ofensiva tendrá que resolver. Mientras Kicillof endurece su discurso sobre el impacto social de las aplicaciones, Buenos Aires conserva un mercado legal de siete operadores del cual obtiene recursos mediante canon e impuestos.

El desafío será demostrar hasta dónde está dispuesto a tensar esa cuerda cuando prevención, recaudación y negocio empiecen a empujarse entre sí. Cobrar más no equivale a reducir la adicción; bloquear sitios ilegales tampoco resuelve por sí mismo los riesgos asociados al juego legal. Esa discusión queda abierta después de Avellaneda.

El escenario regional, mientras tanto, acaba de subir varios grados. Lula promete ir contra las bets en el mercado brasileño y Kicillof incorpora las aplicaciones de apuestas al discurso con el que busca proyectar nacionalmente al MDF. Todavía no existe un “modelo Lula” anunciado para la Argentina ni una cruzada bonaerense para cerrar plataformas.

Existe algo anterior, pero políticamente significativo: un gobernador que viene endureciendo controles decidió colocar públicamente al juego online dentro de su discusión sobre el futuro de los jóvenes. Para una industria, acostumbrada a ocupar camisetas, pantallas y teléfonos, es una señal que difícilmente pase inadvertida.

Lo que tenés que saber sobre Kicillof y las apuestas online

Kicillof no anunció la prohibición de las apuestas ni formalizó su candidatura presidencial en Avellaneda. Sí lanzó la proyección federal del MDF, habló en clave de alternativa nacional y afirmó que no dejaría a los jóvenes “entregados a las aplicaciones de apuestas”.

Buenos Aires mantiene siete plataformas legales, aplica identificación biométrica y acaba de reglamentar una retención del 2% sobre premios de slots online, con una recaudación oficial estimada de $35.000 a $40.000 millones mensuales. En Brasil, Lula fue considerablemente más lejos y anunció su intención de terminar con las bets.