Volvió a aumentar la pobreza en Argentina: un dato que no puede ignorarse.

La pobreza volvió a aumentar durante el primer semestre de 2026. El dato difundido por el INDEC interrumpió la tendencia descendente de los últimos períodos y plantea un desafío que debe ser analizado sin triunfalismos ni dramatizaciones, pero con responsabilidad social.

Según el INDEC, la pobreza alcanzó al 32,3% de la población. Detrás de ese porcentaje hay familias concretas que tienen dificultades para llegar a fin de mes, sostener sus hogares y proyectar un futuro con dignidad.

El dato merece perspectiva. La pobreza había descendido significativamente después del fuerte aumento registrado durante 2024. Ese descenso corresponde reconocerlo. Pero también debe reconocerse el nuevo aumento. Una mirada responsable debe poder contemplar ambas realidades.

Los números, la vida cotidiana y la Justicia Social

La pobreza se mide con estadísticas, pero se vive en los hogares.

Cuando los ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas, se reducen también las posibilidades de estudiar, acceder a una vivienda adecuada, cuidar la salud y proyectar un futuro.

Para la doctrina del Movimiento Nacional Justicialista, la pobreza no es solamente un problema de ingresos. Es también una desigualdad de oportunidades que debe enfrentarse mediante la Justicia Social y la dignificación de la persona y de la familia a través del trabajo.

Esta mirada encuentra también un punto de encuentro con la Doctrina Social de la Iglesia, que coloca en el centro la dignidad de la persona, el bien común, el trabajo y la solidaridad. Desde distintas tradiciones, ambas perspectivas coinciden en que el desarrollo económico pierde sentido cuando no está acompañado por dignidad y justicia social.

Hay un dato que debería interpelarnos especialmente: el 44,5% de los niños y niñas de 0 a 14 años vive en hogares bajo la línea de pobreza.

Un niño no elige las circunstancias en las que nace. Garantizarle oportunidades, educación, alimentación y un horizonte de dignidad es una responsabilidad del Estado y de toda la sociedad.

Más allá de las estadísticas

El presidente Javier Milei ha destacado públicamente, incluso durante su visita a Estados Unidos, la reducción de la pobreza registrada durante su gestión. Esa afirmación debe ponerse en contexto con los datos oficiales más recientes: una cosa es señalar la reducción de períodos anteriores y otra desconocer que el último informe del INDEC muestra un nuevo aumento.

No se trata de descalificar un discurso ni de negar los avances económicos. Se trata de mirar la realidad completa y aceptar que los números pueden mostrar avances en un período y retrocesos en otro.

La estabilidad, el equilibrio fiscal, las inversiones y el crecimiento son herramientas necesarias. Pero adquieren verdadero sentido cuando llegan a la vida cotidiana de las familias, generan trabajo y permiten recuperar la capacidad de proyectar.

La pobreza no se combate solamente con asistencia. La asistencia es indispensable cuando una familia la necesita, pero el objetivo debe ser que cada vez menos argentinos dependan de ella. El verdadero desafío es generar condiciones para salir de la pobreza mediante el trabajo, la educación, la producción y las oportunidades.

Un desafío que debe ser nacional

La pobreza no puede convertirse en un botín retórico ni en un arma para profundizar la confrontación política.

La Argentina necesita estabilidad, producción, inversión y crecimiento, pero también necesita que ese crecimiento mejore la vida de las familias y proteja a quienes todavía no pueden hacerlo por sí mismos.

Porque detrás de cada porcentaje hay una familia. Detrás de cada estadística hay una persona. Y detrás de cada niño que crece en la pobreza hay una oportunidad que la Argentina no debería resignar.

La pobreza puede medirse con números, pero la dignidad no se mide en porcentajes. Se construye todos los días, con trabajo, educación, oportunidades y Justicia Social.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.