Elecciones en Brasil: Lula y Flávio Bolsonaro llegan a una elección con final abierto.

A solo nueve días de una de las contiendas políticas de mayor peso estratégico en Sudamérica, el calendario oficial del Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcó el inicio de la veda comunicacional en la República Federativa del Brasil. Un padrón de 158.765.543 electores está habilitado para concurrir a las urnas electrónicas este domingo 4 de octubre.

El actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva busca acceder a su cuarto mandato al frente del Poder Ejecutivo, enfrentando a 11 fórmulas opositoras entre las que sobresale la encabezada por el senador Flávio Bolsonaro, en una puja sin favoritos claros.

La ingeniería normativa brasileña impone exigencias más drásticas que el sistema vigente en la Argentina. Para abrochar la victoria en la primera vuelta no alcanza con obtener el 40% de las preferencias con diez puntos de diferencia ni rozar el 45% de las adhesiones: la legislación constitucional exige superar de forma estricta la barrera del 50% más uno de los votos válidos, excluyendo contabilizar votos en blanco y nulos. Si ninguna candidatura cruza ese umbral, las dos fuerzas más votadas definirán la Presidencia en un balotaje el 25 de octubre.

Paridad de sondeos y la pelea por el voto válido

Las últimas mediciones nacionales reflejan la paridad de las preferencias. Relevamientos de las consultoras Quaest y BTG Pactual/Nexus expusieron escenarios de segunda vuelta virtualmente igualados dentro del margen de error estadístico, alternando ventajas de apenas un punto porcentual entre Lula y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

El escenario de polarización obliga a los comandos de campaña a pelear voto a voto para capturar las boletas de candidatos independientes como Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Augusto Cury y Renan Santos.

En paralelo a la contienda por el Palacio del Planalto, la ciudadanía completará seis selecciones dentro de la urna electrónica en Brasilia y en los 26 estados.

Además del cargo presidencial y las gobernaciones, la jornada definirá la renovación total de los 513 escaños de la Cámara de Diputados y dos tercios de la Cámara Alta (54 senadores), conformando el Congreso con el que gobernará el ganador.

El impacto del escrutinio en el comercio con Argentina

La tecnología aplicada al escrutinio volverá a estar regulada por la Resolución 23.751/2026 del TSE, garantizando la emisión del Boletín de Urna y la validación biométrica en los centros de votación. Los resultados provisionales se conocerán pocas horas después del cierre de las mesas a las 17:00, generando una expectativa directa sobre las variables financieras y el comercio del Mercosur.

Para la economía argentina y el comercio exterior en la Provincia de Buenos Aires, el desenlace en el gigante sudamericano resulta determinante. La definición política de Brasil incidirá en las negociaciones bilaterales, los flujos industriales y el valor del real, dejando a la diplomacia regional a la espera de un veredicto que recién empezará a escribirse en las urnas.

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