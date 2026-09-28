Penel confesó cómo vivió el insólito gol anulado a Gimnasia: “Me quería morir”

En el fútbol argentino, pocas decisiones arbitrales generaron tanto estupor y debate reglamentario como la tarde del 27 de mayo de 2023 en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Transcurría la fecha 18 de la Liga Profesional cuando Felipe Sánchez convirtió el gol del triunfo agónico para el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Sarmiento de Junín.

Sin embargo, la intervención de la cabina VOR liderada por Diego Abal anuló la jugada señalando un insólito fuera de juego en el tiro de esquina previo, marcando un hito de equivocación que le costaría el cargo a los integrantes del equipo tecnológico.

Tres años después y ya retirado de la actividad profesional, el exjuez Ariel Penel repasó públicamente la trastienda de esa jornada en el Bosque. El réferi detalló el golpe emocional que sufrió al percatarse del error cometido una vez finalizado el encuentro:

"me quería morir, estuve cuatro días sin dormir". Penel explicó que, al no tener la herramienta de reproducción dentro del campo de juego, confió de forma ciega en el reporte transmitido por el VAR.

La comunicación del VAR y el engaño de la decisión "factual"

El excolegiado relató que mientras se ejecutaba la acción fue describiendo en tiempo real hacia la cabina lo que observaba, sin tener certeza de si existía alguna infracción por mano sobre la línea.

La respuesta desde el VOR en Ezeiza llegó con un tono de rotundidad que anuló cualquier margen de revisión en campo: Abal le transmitió que el offside era una cuestión factual. Al catalogarse como un dato técnico objetivo —al igual que determinar si la pelota cruzó la línea de gol—, Penel no fue convocado al monitor del RRA y dio por válida la indicación.

La verdadera dimensión del escándalo estalló en el vestuario local. Penel tomó su teléfono celular y recibió la imagen del córner ejecutado directo por el atacante mensana, percatándose instantáneamente de que reglamentariamente un futbolista no puede incurrir en posición fuera de juego directamente de un saque de esquina. La evidencia dejó al descubierto que el equipo arbitral había cometido un error de reglamento insólito.

El impacto en la tabla y el recuerdo en la hinchada mensana

El fallo le impidió al equipo albiazul sumar dos unidades clave que cobraron un peso dramático meses más tarde, cuando Gimnasia debió disputar un desempate por la permanencia frente a Colón de Santa Fe en Rosario. Aunque el Lobo logró la salvación en la cancha, el recuerdo de aquella tarde ante el conjunto juninense quedó marcado como una injusticia histórica.

El testimonio retroactivo de Ariel Penel aporta luz sobre el funcionamiento interno del arbitraje, pero no borra la cicatriz del hincha tripero. La jornada en la que la tecnología debía garantizar transparencia concluyó en un escándalo que trascendió el tiempo y marcó un antes y un después en el protocolo del VAR argentino.