Jaldo, aliado de Milei, compró una propiedad de US$300.000

Osvaldo Jaldo ha consolidado un pacto de supervivencia tan cínico como lucrativo con el gobierno de Javier Milei, transformando los intereses de los tucumanos en una moneda de cambio para garantizarse impunidad, fondos discrecionales y protección política. Mientras simula una supuesta oposición dialoguista, el gobernador opera como el engranaje clave del libertario en el norte grande, entregando los votos de sus legisladores en el Congreso a cambio de millonarias transferencias presupuestarias que nutren su caja negra provincial, demostrando que para esta casta no hay grieta ideológica que valga cuando de negocios y poder se trata.

Este intercambio de favores quedó al desnudo en cada votación clave en el Congreso de la Nación, donde el bloque de diputados que responde a Jaldo —agrupado en el interbloque Independencia— garantiza religiosamente el quiebre de la resistencia opositora y la aprobación de las leyes estructurales que el oficialismo nacional necesita. A cambio de levantar la mano a libro cerrado, la Casa Rosada recompensa al gobernador con el flujo de ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y la reactivación de obras públicas estratégicas selectivas, burlando las restricciones fiscales que agobian al resto de las provincias argentinas. Es un toma y daca obsceno: Milei consigue gobernabilidad legislativa a la carta y Jaldo obtiene el blindaje financiero necesario para sostener su estructura feudal sin rendir cuentas a nadie.

La pinza de este pacto se cierra sobre la escandalosa opacidad patrimonial del mandatario tucumano. Con los bolsillos repletos gracias a la flexibilización de los giros discrecionales de la Nación, Jaldo pudo permitirse escriturar el 13 de diciembre de 2024 una mansión de lujo de 3.47 metros cuadrados en Tafí del Valle valuada en 300.000 dólares, apalancada por un crédito del Banco Macro y protegida por la Ley Provincial N° 3981, que mantiene sus declaraciones juradas bajo siete llaves. Mientras el tándem Milei-Jaldo celebra su alianza de conveniencia macroeconómica, el pacto de silencio mutuo asegura que ningún organismo nacional ni provincial investigue de dónde sale el dinero para mantener un tren de vida imperial en medio de la catástrofe social.

Este contubernio se financia a costa del hambre, el anegamiento y la represión del pueblo tucumano, que sufre las consecuencias de un modelo extractivista y autoritario. Cada voto entregado al oficialismo nacional es un cheque en blanco para que Jaldo mantenga su aparato de persecución policial contra los vecinos que protestan por las inundaciones y la desidia estatal, utilizando las fuerzas de seguridad como su guardia pretoriana mientras la justicia local cajonea sistemáticamente las denuncias de corrupción. El gobernador tucumano se ha convertido en el socio preferile del experimento libertario, un mercenario de la política que vende los destinos de su provincia al mejor postor nacional a cambio de impunidad eterna para sus bolsillos.