jueves 1 de octubre de 2026 - Edición Nº5689

Política | 30 Sep

El milagro económico

Golpe al bolsillo: las tarifas de servicios subieron 7 puntos más que la inflación

Los servicios aumentaron 28,5% entre enero y agosto, frente al 21,3% del IPC. En el AMBA, una familia necesitó casi $296.000 en julio para pagar luz, gas, agua y transporte.

Milagro económico de Caputo: las tarifas de servicios subieron 7 puntos más que la inflación
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La narrativa oficial de la desaceleración inflacionaria esconde una brutal transferencia de ingresos perpetrada por la gestión libertaria. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 21,3% entre enero y agosto, los servicios se dispararon un 28,5%, ensanchando una brecha de 7 puntos que pulveriza el poder de compra de los hogares. En la comparación interanual, la asfixia es aún más inocultable: avanzaron un 43,7% frente a una inflación general del 33,5%.

El impacto en el Gran Buenos Aires (AMBA) grafica la crudeza del ajuste. En julio, la canasta mensual de servicios públicos —que agrupa luz, gas, agua y transporte— trepó hasta los $295.826 por hogar, experimentando una suba interanual del 53%. Lejos de ser un daño colateral, este descalabro responde a una decisión política deliberada del Gobierno de recomponer tarifas tras el atraso acumulado. El costo de este "sinceramiento" recae de manera exclusiva sobre los sectores populares y las clases medias, obligados a destinar hasta el 15% de sus ingresos laborales netos exclusivamente a sostener los servicios básicos.

La asfixia cotidiana y el engaño de los precios relativos

La brutalidad del modelo económico radica en su asimetría. Por un lado, la apertura importadora y la apreciación cambiaria actúan como un ancla precaria sobre los bienes durables; por el otro, el tándem de tarifas reguladas y servicios opera con una lógica de indexación implacable.

Los datos del INDEC para el GBA exponen heridas profundas: los rubros de electricidad, gas y otros combustibles se dispararon un 55,4% interanual, mientras que el transporte público acumuló un incremento del 52,1%. Como advierten los analistas del mercado, al tratarse de consumos absolutamente inelásticos —apagar la heladera, no encender la calefacción o dejar de ir a trabajar no son opciones viables—, las familias no tienen margen de maniobra. Deben recortar drásticamente el consumo de alimentos, medicamentos y esparcimiento para pagar facturas.

Lejos de frenar la inercia, la administración actual profundiza el ajuste. Para octubre, la voracidad tarifaria no se detiene: los colectivos aumentarán un 3,6% en la Provincia de Buenos Aires y un 3,7% en la Ciudad, al tiempo que las empresas de medicina prepaga ajustarán sus cuotas hasta un 2,4%, volviendo a superar el último registro inflacionario mensual (1,7% en agosto).

Un modelo insostenible

La gestión del presidente Javier Milei eligió descargar el peso del ajuste fiscal sobre los bolsillos de los trabajadores y jubilados. Al indexar los servicios por encima de la evolución salarial, el Gobierno destruye el ingreso disponible y genera una regresividad social alarmante. La baja de la inflación general exhibida en los papeles se financia, en los hechos, mediante una confiscación silenciosa que sumerge mes a mes a millones de argentinos en la banquina de la indigencia energética y el colapso financiero doméstico.

¿De qué manera esta asfixia en el costo de los servicios públicos está condicionando la capacidad de ahorro o consumo de alimentos en tu hogar?

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