Golpe al bolsillo: las tarifas de servicios subieron 7 puntos más que la inflación

La narrativa oficial de la desaceleración inflacionaria esconde una brutal transferencia de ingresos perpetrada por la gestión libertaria. Mientras el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 21,3% entre enero y agosto, los servicios se dispararon un 28,5%, ensanchando una brecha de 7 puntos que pulveriza el poder de compra de los hogares. En la comparación interanual, la asfixia es aún más inocultable: avanzaron un 43,7% frente a una inflación general del 33,5%.

El impacto en el Gran Buenos Aires (AMBA) grafica la crudeza del ajuste. En julio, la canasta mensual de servicios públicos —que agrupa luz, gas, agua y transporte— trepó hasta los $295.826 por hogar, experimentando una suba interanual del 53%. Lejos de ser un daño colateral, este descalabro responde a una decisión política deliberada del Gobierno de recomponer tarifas tras el atraso acumulado. El costo de este "sinceramiento" recae de manera exclusiva sobre los sectores populares y las clases medias, obligados a destinar hasta el 15% de sus ingresos laborales netos exclusivamente a sostener los servicios básicos.

La asfixia cotidiana y el engaño de los precios relativos

La brutalidad del modelo económico radica en su asimetría. Por un lado, la apertura importadora y la apreciación cambiaria actúan como un ancla precaria sobre los bienes durables; por el otro, el tándem de tarifas reguladas y servicios opera con una lógica de indexación implacable.

Los datos del INDEC para el GBA exponen heridas profundas: los rubros de electricidad, gas y otros combustibles se dispararon un 55,4% interanual, mientras que el transporte público acumuló un incremento del 52,1%. Como advierten los analistas del mercado, al tratarse de consumos absolutamente inelásticos —apagar la heladera, no encender la calefacción o dejar de ir a trabajar no son opciones viables—, las familias no tienen margen de maniobra. Deben recortar drásticamente el consumo de alimentos, medicamentos y esparcimiento para pagar facturas.

Lejos de frenar la inercia, la administración actual profundiza el ajuste. Para octubre, la voracidad tarifaria no se detiene: los colectivos aumentarán un 3,6% en la Provincia de Buenos Aires y un 3,7% en la Ciudad, al tiempo que las empresas de medicina prepaga ajustarán sus cuotas hasta un 2,4%, volviendo a superar el último registro inflacionario mensual (1,7% en agosto).

Un modelo insostenible

La gestión del presidente Javier Milei eligió descargar el peso del ajuste fiscal sobre los bolsillos de los trabajadores y jubilados. Al indexar los servicios por encima de la evolución salarial, el Gobierno destruye el ingreso disponible y genera una regresividad social alarmante. La baja de la inflación general exhibida en los papeles se financia, en los hechos, mediante una confiscación silenciosa que sumerge mes a mes a millones de argentinos en la banquina de la indigencia energética y el colapso financiero doméstico.

¿De qué manera esta asfixia en el costo de los servicios públicos está condicionando la capacidad de ahorro o consumo de alimentos en tu hogar?