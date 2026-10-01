Patricia Bullrich ninguneó a Milei y habló como candidata a presidenta en IDEA

La presencia de Patricia Bullrich en el 62° Coloquio de IDEA, este jueves 1 de octubre, dejó algo más que un discurso para empresarios. La senadora de La Libertad Avanza volvió a respaldar el rumbo general de Javier Milei, pero introdujo reparos sobre competitividad, infraestructura y el impacto concreto del programa económico sobre las familias.

Bullrich acompaña al Gobierno, pero hace semanas que dejó de hablar como una dirigente dispuesta a confundirse completamente con la Casa Rosada. Y cuando le preguntaron dónde estará en 2027, mantuvo abierta la incógnita.

El mensaje económico tuvo una frase particularmente incómoda para un oficialismo que presenta la transformación macroeconómica como condición para el crecimiento. Bullrich advirtió que la infraestructura deficiente y el denominado “costo argentino” dificultan competir en igualdad de condiciones.

También insistió en que las reformas necesitan sentirse en la economía cotidiana. El planteo introduce una diferencia concreta entre ordenar las variables generales y conseguir que ese ordenamiento llegue efectivamente al bolsillo. No es la primera vez que la senadora formula públicamente esa advertencia.

El contexto empresario volvió esa observación todavía más significativa. En IDEA existen respaldos a puntos centrales del programa libertario —equilibrio fiscal, desregulación y reformas estructurales—, pero también preocupación por inversión, competitividad y sostenibilidad social. El propio presidente del encuentro,

Fabián Kon, reclamó transformar la estabilidad en progreso y propuso una agenda de integración, competitividad y desarrollo. El círculo rojo ya no discute solamente cómo estabilizar: pregunta cuándo esa estabilización comenzará a transformarse en crecimiento perceptible. Milei, por su parte, pidió paciencia y prometió acelerar las reformas en caso de obtener un segundo mandato.

Ahí aparece la segunda dimensión de Bullrich: 2027. Consultada durante las últimas semanas sobre su futuro electoral, evitó casarse con una candidatura y colocó la continuidad del proyecto por encima de su ubicación personal. “Voy a estar donde sirva, el que tiene que reelegir es el proyecto”, sostuvo a comienzos de septiembre.

La frase permite varias lecturas políticas, pero no constituye el lanzamiento de una candidatura ni confirma una fórmula determinada. Lo comprobable es que Bullrich se niega, por ahora, a cerrar anticipadamente su casillero electoral.

Esa autonomía discursiva ya produjo otros cortocircuitos. Bullrich cuestionó cambios sobre discapacidad incorporados al proyecto de Presupuesto 2027 y los calificó como un “error no forzado”. Este jueves sumó otra diferencia: consideró “apresurado” que el Gobierno llevara al Congreso el capítulo relacionado con la Ley de Tierras mientras existía una discusión judicial alrededor del DNU 70/2023.

No rompió con Milei, pero comenzó a dejar constancia pública de aquello que cree que el Gobierno hace mal. La mesa política oficialista intentó posteriormente ordenar algunas de esas diferencias.

La cuestión electoral corre por un carril más resbaladizo. Algunas publicaciones periodísticas aseguran, citando fuentes del bullrichismo, que dentro de su entorno se contemplan escenarios que incluyen acompañar a Milei en una fórmula o preservar una proyección propia.

Esas versiones existen, pero Bullrich no confirmó ninguna de ellas. Una cosa es la rosca que circula alrededor de su figura y otra, muy distinta, una candidatura anunciada. Hasta ahora, su posición pública consiste en priorizar la continuidad electoral del oficialismo y postergar la discusión sobre el lugar personal que ocupará.

La dirigente tiene además una característica que vuelve cada movimiento políticamente observable: llegó al universo libertario después de haber competido contra Milei en 2023. Tras quedar tercera en la primera vuelta presidencial, respaldó al libertario en el balotaje, posteriormente integró su Gobierno como ministra de Seguridad y hoy conduce el bloque oficialista en el Senado.

Bullrich pasó de adversaria presidencial a una pieza central del dispositivo mileísta sin borrar completamente su identidad política propia. Esa trayectoria explica por qué cada diferencia pública alimenta interpretaciones sobre su futuro, aunque esas interpretaciones no equivalgan a decisiones electorales tomadas.

Por ahora, Bullrich sostiene simultáneamente dos mensajes. Defiende la continuidad del proyecto libertario y plantea que su prioridad es que ese espacio consiga otro mandato; al mismo tiempo, reclama resultados económicos más visibles, cuestiona determinadas decisiones y preserva margen para discutir su ubicación futura.

No hay ruptura, pero tampoco hay silencio disciplinado. Esa combinación empezó a convertirse en uno de los datos de la interna oficialista camino hacia el próximo turno presidencial.

Y justamente IDEA dejó expuesta la tensión que atravesará esa discusión. Milei les pidió paciencia a los empresarios y anticipó que, si consigue la reelección, acelerará privatizaciones, desregulaciones y reducción del Estado. Bullrich eligió poner otra palabra sobre la mesa: competitividad, infraestructura y bolsillo.

La diferencia no está hoy en la pertenencia al oficialismo, sino en qué problemas cada uno decide subrayar cuando empieza a asomar 2027. La distribución de candidaturas vendrá después; la disputa por instalar los temas ya comenzó.

Lo que tenés que saber sobre Bullrich y 2027

Patricia Bullrich continúa dentro de La Libertad Avanza y sostiene públicamente que la prioridad es la continuidad del proyecto oficialista. No confirmó qué candidatura podría asumir en 2027. En las últimas semanas, sin embargo, cuestionó aspectos del Presupuesto vinculados con discapacidad, objetó el momento elegido para avanzar legislativamente sobre la Ley de Tierras y reclamó que las transformaciones económicas lleguen a las familias.

En IDEA agregó críticas sobre infraestructura y “costo argentino”. Las versiones sobre una eventual fórmula presidencial pertenecen, hasta ahora, al terreno de la discusión política y las fuentes periodísticas, no a una candidatura oficializada.