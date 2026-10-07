El síndrome de Estocolmo electoral: cuando los votantes terminan extrañando a quienes echaron

Hay algo mucho más profundo que una simple disputa presidencial detrás de lo que ocurre cíclicamente en Brasil y en la Argentina. La sucesión de giros abruptos —el vaivén entre el lulismo y el bolsonarismo, o el tránsito argentino de Cristina Kirchner a Mauricio Macri, de este a Alberto Fernández y de allí a Javier Milei— suele interpretarse de manera mecánica como un viraje ideológico de las sociedades. Sin embargo, suponer que los pueblos cambian de convicción fundamental cada cuatro años es un error de diagnóstico. No estamos ante una metamorfosis ideológica perpetua, sino ante un mecanismo implacable de corrección frente a la frustración.

La ciencia política ha estudiado largamente el voto retrospectivo: la tendencia ciudadana a premiar o castigar al gobierno de turno según sus resultados tangibles. No obstante, reducir este péndulo a una mera planilla de cálculo macroeconómico resulta insuficiente. La dimensión psicológica y temporal que atraviesa al elector es infinitamente más compleja. El ciudadano no compara únicamente promesas abstractas en el vacío; compara experiencias vividas, y esas experiencias operan a través de una memoria selectiva moldeada por el presente.

Cuando una sociedad expulsa a un gobierno del poder, los errores de esa administración están a flor de piel. El rechazo es visceral, urgente y definitivo. Pero el tiempo transcurre, y si el gobierno que prometía redimir los agravios del pasado también fracasa en satisfacer las expectativas populares, las coordenadas cambian por completo. El pasado deja de ser el símbolo indiscutido del fracaso para convertirse en el punto de referencia de un tiempo que, retrospectivamente, algunos ciudadanos comienzan a considerar preferible al presente. No es que la historia haya borrado sus faltas; es que la decepción actual ha reescrito el valor del recuerdo.

En este escenario, el elector contemporáneo ha roto con el antiguo molde de la militancia partidaria permanente. Puede ser conservador en un aspecto y progresista en otro; puede exigir disciplina fiscal y, al mismo tiempo, reclamar servicios públicos de calidad. Sus preferencias ya no se subordinan a una única identidad cerrada. Las redes sociales y la hiperconectividad aceleran esta mutación: la política se procesa como una evaluación continua, cotidiana y doméstica, donde la macroeconomía se mide en la capacidad real de llenar una heladera, pagar una cuenta o caminar seguro por el barrio.

La polarización extrema —tan evidente en el enfrentamiento brasileño— no elimina esta volatilidad; muchas veces la encapsula. Construye núcleos duros muy sólidos, pero deja en el centro a una franja inmensa de electores que no pertenecen por completo a nadie. Ese votante no transita hacia una devoción ciega por la otra orilla; simplemente busca evitar el gobierno que, en ese preciso momento, percibe como el peor de los males posibles.

De este modo, la democracia latinoamericana ha ingresado en una era donde el triunfo electoral dejó de ser una conquista definitiva. Los gobiernos descubren que las mayorías obtenidas en las urnas son extraordinariamente frágiles y condicionales. Ya no basta con ganar una elección; es imperativo sostener la difícil percepción de que el presente supera al pasado y de que el futuro ofrecido es más luminoso que el retorno de la alternativa expulsada.

Cuando esa frágil ilusión se rompe, el péndulo vuelve a ponerse en marcha con una fuerza indomable. Las sociedades no caminan en círculos porque estén perdidas, sino porque utilizan el sufragio como un bisturí para cortar la desilusión. Y para quienes detentan el poder, comprendemos entonces que el adversario más temible ya no es sólo la oposición política tradicional, sino la implacable arquitectura de la memoria colectiva. En estas democracias de alta volatilidad, el poder no se hereda ni se perpetúa: se pone a prueba continuamente y se extingue en cada nueva generación de frustraciones.