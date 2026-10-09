Octubre caliente para Milei: la CGT, las universidades y el DNU jaquean a la Rosada.

El gobierno de Javier Milei enfrenta en octubre de 2026 su quincena más crítica en Buenos Aires por una escalada de protestas sociales, sindicales y educativas.

La CGT, las dos CTA, agrupaciones sociales y el frente universitario unificaron sus reclamos por salarios, caída industrial y presupuesto en dos jornadas decisivas fijadas para el 8 y el 15 de octubre. El malestar creciente comenzó a confluir en una misma agenda que amenaza con paralizar los accesos a la Casa Rosada.

La central obrera iniciará la demostración de fuerza ante la Secretaría de Industria para visibilizar el freno fabril, optando por una marcha antes que apretar el botón de un paro general.

Mientras los sectores moderados contienen la huelga, las CTA proyectan un paro nacional de actividades para fin de mes frente al deterioro del poder adquisitivo y el derrame de despidos en el sector privado.

La trinchera universitaria, la brecha de $3,7 billones y el fallo judicial

El frente universitario sumó combustible tras rechazar el aumento salarial del 3% mensual ofrecido por el Ministerio de Capital Humano. Con una brecha presupuestaria de $3,7 billones entre el proyecto oficial del Ejecutivo y lo exigido por los rectores, un fallo del juez Martín Cormick ordenó aplicar la Ley de Financiamiento, desatando una batalla judicial que derivará en una nueva Marcha Federal Universitaria hacia el Congreso de la Nación.

En La Plata, docentes de ADULP y la FULP preparan el terreno con marchas de antorchas frente a los recortes en la Universidad Nacional de La Plata.

La tensión en las aulas escaló hasta convertirse en una causa nacional donde los sindicatos docentes y los rectores unificaron filas contra el ajuste, articulando paros de no docentes en todo el país.

La ofensiva en Diputados y el fantasma de la Ley de Tierras

El 15 de octubre la oposición intentará asestarle un golpe legislativo al Gobierno en la Cámara de Diputados de la Nación. Con una sesión especial convocada para tratar el rechazo al DNU 70/2023, los bloques opositores buscan reunir 129 bancas para derogar el decreto desregulador, justo cuando un fallo de la Corte Suprema reactivó el rechazo a la venta de tierras rurales a capitales extranjeros.

Con frentes abiertos en la calle, la Justicia y el Congreso, la estrategia libertaria de mantener el equilibrio fiscal enfrenta su prueba más compleja.

El acumulado de conflictos sectoriales comprimió el calendario oficialista, demostrando que la resistencia social logró consolidar un eje común de protesta para desafiar las reformas estructurales del oficialismo.