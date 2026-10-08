Sebastián Favre le disparó a los carpinchos en Nordelta y recibió una multa millonaria.

El indignante caso de crueldad contra la fauna en Tigre tiene nombre y apellido. La Justicia de Buenos Aires identificó al agresor filmado en Nordelta como Sebastián Favre, un expiloto de aviación de 49 años y empresario del sector aeronáutico en Zárate.

El sujeto fue notificado en una causa por presunto maltrato animal tras dispararle a una manada de carpinchos desde el jardín de su casa en el barrio Los Alisos, recibiendo una multa consorcial de $4,5 millones de pesos por su accionar.

El procedimiento judicial fue ordenado por el fiscal Cosme Irribarren, al frente de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 1 de Benavídez. Personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires allanó la finca del tirador en Argentina, incautando un arma de aire comprimido y las prendas de vestir que vestía durante el ataque.

La difusión del video por la ONG La Voz de los Carpinchos fue clave para que la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) radicara la denuncia penal correspondiente ante los tribunales locales.

Sanción consorcial millonaria y violaciones al reglamento interno

El accionar de Favre no solo constituye un delito penal sino que vulneró el reglamento interno de la urbanización en la Provincia de Buenos Aires. El Tribunal de Disciplina de Los Alisos aplicó la penalización económica por accionar armas dentro del perímetro y transgredir las pautas de preservación de la flora y fauna nativa.

El acusado podrá presentar su descargo formal mientras la administración de la ciudad privada emitió un comunicado institucional rechazando los actos de violencia en el predio.

Un perfil profesional salpicado por la crueldad en los humedales

El imputado registraba antecedentes profesionales como piloto de Aerolíneas Argentinas y director de una escuela de vuelo. La investigación en la Capital Federal y el conurbano bonaerense busca certificar si los proyectiles de aire comprimido ocasionaron heridas directas sobre la anatomía de los cinco ejemplares atacados.

El antecedente fija un severo precedente para los habitantes de countries que intentan resolver la convivencia con la fauna silvestre mediante el uso ilegal de las armas.

El caso de Sebastián Favre reactivó las discusiones sobre la alteración de los humedales paranaenses por parte de las urbanizaciones cerradas. Las organizaciones proteccionistas exigieron que el municipio aplique el máximo rigor normativo para garantizar la seguridad de las especies autóctonas en la zona norte.

La vía penal avanzará durante las próximas semanas con los peritajes balísticos correspondientes, buscando que el accionar del empresario no quede impune en la Justicia.

La resolución de la UFI N.º 1 de Benavídez será determinante para tipificar la responsabilidad penal definitiva del agresor. Mientras los vecinos del partido bonaerense repudian las imágenes virales, la fiscalía avanza con la acumulación de testimonios y registros de seguridad del barrio.

La causa confirma que la portación y uso de armas en predios privados acarrea consecuencias judiciales severas, donde los derechos de la fauna se imponen frente a la arbitrariedad.

Lo que tenés que saber sobre Sebastián Favre