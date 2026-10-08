Karina Milei gastó $690 millones para cortar el pasto en Olivos y Casa Rosada

Mientras el relato oficial proclama el evangelio del "no hay plata", la licitación más escandalosa de los tiempos libertarios florece en los rincones más custodiados del poder. La Secretaría General de la Presidencia, bajo el mando absoluto de Karina Milei, autorizó un desembolso obsceno de $690.000.000 de pesos —unos 445 mil dólares al cambio paralelo— destinado exclusivamente al mantenimiento y corte de césped en la Residencia de Olivos y la Casa Rosada. Un número delirante que equivale a pagar cerca de $30 millones de pesos por hectárea, cotizando el metro cuadrado de césped presidencial más caro que el terreno mismo. Lejos de la austeridad pregonada en los discursos, la jardinería se convirtió en el negocio más rentable de la Rosada.

Detrás de la fastuosa adjudicación (Expediente N°23-0005-LPU26) se esconde una maniobra tan vieja como la política misma. La firma beneficiada es Grub S.A., encabezada por el empresario Gustavo Vides, un nombre habitué de los pasillos de la contratación pública. Vides no es un improvisado: maneja un holding de servicios que históricamente operó a través de múltiples marcas, como La Mantovana. En la práctica, el "mercado libre" que tanto defiende el oficialismo se transformó en una pecera cerrada donde el empresario compitió contra sí mismo, simulando una pluralidad de ofertas fantasma para asegurarse el botín estatal sin fricción alguna.

Pero el verdadero engranaje político de este negociado expone la columna vertebral del pacto de supervivencia de la casta. Vides responde orgánicamente a Daniel Scioli, el actual secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. El exvicepresidente, exgobernador y eterno camaleón de la política criolla —que logró sobrevivir a cuanta administración democrática pisó la Casa Rosada en los últimos treinta años— vuelve a operar como el padrino invisible de los grandes negocios con el Estado. Mientras los ministerios sufren el rigor de la motosierra y las áreas sensibles mendigan presupuestos, el entramado sciolista reciclado en la era libertaria demuestra que los negocios no cambian de dueño; solo cambian de ventanilla.

Las cláusulas del contrato rozan el absurdo literario: se exige el mantenimiento milimétrico de una "carpeta cespitosa homogénea al 100%", maquinaria de última generación y cronogramas de riego dignos de un campo de golf europeo, todo costeado con el esfuerzo de una sociedad a la que se le exige un ajuste extremo. Las paradojas de la "motosierra selectiva" quedan al desnudo cuando los millones vuelan con absoluta liviandad para satisfacer la estética verde del poder central.

Ante semejante cuadro, el expediente ya recaló en los tribunales federales de Comodoro Py, donde la Justicia investiga delitos que van desde la defraudación al Estado hasta negociaciones incompatibles con la función pública y simulación de competencia. La pregunta que flota en el aire ya no es si el ajuste alcanza para todos, sino para quiénes se guardan las excepciones más lucrativas. El relato del fin de los privilegios choca de frente contra los verdes billetes que riegan, una vez más, los bolsillos de los amigos de siempre.