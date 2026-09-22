Karina Milei, en el centro de las denuncias por compras y servicios en Olivos

Mientras el discurso oficial predica el ajuste absoluto y el fin de los supuestos privilegios de la casta, puertas adentro de la Quinta de Olivos operaba un circuito de contratos cruzados y manejos discrecionales bajo la tutela de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. El estallido institucional que derivó en la purga de personal civil, la disolución de la administración de la residencia y la caída de la funcionaria María Belén Agudiez expone una gestión plagada de sospechas domésticas.

El gran negocio de Karina "la chorra" Milei

El escándalo sacó a la luz una red de designaciones familiares difíciles de justificar, con la intendencia y los servicios de la residencia en manos de allegados y parientes directos del círculo íntimo de confianza. Este engranaje quedó rápidamente bajo la lupa por graves cuestionamientos sobre el manejo de insumos millonarios, incluyendo compras desmedidas de alimentos y provisiones para catering que terminaban desviándose hacia estructuras o servicios privados.

A estas irregularidades se sumaron denuncias sobre el desvío de artículos de perfumería y compras de productos solventados con fondos públicos para comercializarse a través de redes particulares. Ante la filtración de tensiones internas, gastos siderales y la pérdida de control, la respuesta gubernamental consistió en un operativo de ocultamiento que desplazó a empleados de planta y militarizó el control de la residencia.

La salida intempestiva de Agudiez intenta maquillarse como un reordenamiento técnico, pero funciona en los hechos como la confirmación de un sistema de privilegios que colapsó por su propio peso. Karina Milei, promotora de un supuesto saneamiento moral del Estado, queda directamente salpicada por una telaraña de negocios operada por su propio círculo, demostrando que los beneficios de la vieja política continúan intactos.