Moreno: el caso del trabajador que murió en la cava de Cuartel V acorrala a Mariel Fernández

La tragedia ocurrida en la localidad de Cuartel V expone, de la forma más brutal y sanguinaria posible, el colapso absoluto de la gestión municipal encabezada por Mariel Fernández. Un trabajador que apenas llevaba una semana prestando servicios para la empresa contratista Fegma S.A. perdió la vida de manera atroz en la denominada cava municipal. Su muerte no fue un “accidente fortuito”, sino el resultado directo de la desidia, el abandono y la negligencia criminal de un Estado comunal que convirtió un predio oficial en un vertedero clandestino sin ningún tipo de control ni protocolo de seguridad.

El fatídico episodio se desencadenó cuando el operario ingresó con un camión batea al predio bajo control del Municipio de Moreno para realizar la descarga de escombros y tierra. Al trabarse la puerta trasera del vehículo, el trabajador descendió en solitario para solucionar el desperfecto. En ese instante, la estructura cedió violentamente, golpeándolo de lleno en la cabeza y provocando su desplome para quedar inmediatamente sepultado bajo una avalancha de escombros y material árido. Nadie lo asistió a tiempo; fueron los propios vecinos quienes debieron advertir la ausencia, constatar la tragedia y dar aviso a las autoridades ante el absoluto abandono de personal de fiscalización municipal.

Lo más grave y repudiable de este escenario dantesco es que las advertencias no eran nuevas. Los habitantes de Cuartel V llevaban meses denunciando que la supuesta "cava municipal" funcionaba como un basural ilegal descontrolado. Testimonios de la zona señalan que el predio se ha transformado en un depósito de materiales tóxicos, chatarrería, restos de vehículos e incluso escombros provenientes de demoliciones sin ningún criterio ambiental ni sanitario. La intendenta Mariel Fernández prefiere mirar hacia otro lado, priorizando sus negocios políticos y la propaganda partidaria mientras el distrito en el que nació se degrada y se cobra la vida de trabajadores humildes que quedan expuestos a condiciones de precariedad absoluta. Que buen sentido de pertenencia...

La causa, caratulada como "averiguación de causales de muerte" e instruida por la UFI Nº 2 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez a cargo de la doctora Carina Saucedo, deberá avanzar a fondo para determinar las responsabilidades penales de los funcionarios municipales que permitieron que este basural operara al margen de la ley. Sin embargo, la responsabilidad política es ineludible e imprescriptible.

Mariel Fernández gobierna Moreno sumergida en una burbuja de indiferencia, tolerando zonas liberadas al descarte clandestino y tercerizando el peligro en empresas que operan sin fiscalización real. La muerte de este operario desnuda la hipocresía de una administración que se llena la boca hablando de derechos mientras destruye las garantías más elementales de seguridad laboral. Cuartel V duele, sangra y reclama justicia ante un municipio insensible que convirtió las cavas del distrito en tumbas a cielo abierto.