Cae la imagen de Milei: el 56% la evalúa como negativa y el 57% sufre el rumbo económico.

El impacto del plan de ajuste sobre el bolsillo de los argentinos comenzó a pasar una factura contundente en el mapa de opinión pública. Según el informe de septiembre/octubre de 2026 elaborado por Giacobbe & Asociados sobre un muestreo de 2.500 casos en dispositivos móviles a nivel nacional, la imagen negativa del presidente Javier Milei trepó al 56,0%, dejando su valoración positiva en un piso del 36,0% y un 6,9% de regular.

El estudio, ejecutado entre el 30 de septiembre y el 5 de octubre, confirma un paulatino desgaste de la figura presidencial en medio de la recesión. El rechazo a Milei llegó al 56%.

El sondeo de la consultora que dirige Jorge Giacobbe —con un margen de error del ±2%— expone una erosión directa en el acompañamiento social a la Casa Rosada. La serie histórica muestra que la imagen positiva del mandatario nacional cayó desde los picos registrados a inicios de su mandato hacia el umbral del 36%, consolidando una brecha de 20 puntos porcentuales en favor del descontento.

La persistencia de los aumentos de tarifas y el estancamiento del consumo en Argentina terminaron por limar el núcleo duro del electorado oficialista. La desaprobación trepó 20 puntos por encima de la aprobación.

El dolor de la economía cotidiana: el 57,4% advierte que la situación empeora

El capítulo económico del informe ofrece la explicación detrás del deterioro político. Ante la pregunta "¿Cómo sentís que está la economía?", el 54,7% de los encuestados afirmó categóricamente que "Está empeorando y lo estoy sufriendo", sumado a un 2,7% que percibe el empeoramiento sin resentir de inmediato su estatus.

En contraste, solo un 22,0% sostuvo que la situación "Está mejorando y lo estoy sintiendo", mientras que un 12,2% indicó que ve mejoras pero no las experimenta en sus ingresos. Un 7,6% adicional definió el panorama como "estancado". El 54,7% sufre el deterioro económico.

El ranking de la dirigencia: rechazos altos para oficialistas y opositores

El desgaste de la representación política no es exclusivo del Poder Ejecutivo. La medición de imágenes de los principales referentes de la escena nacional muestra un rechazo generalizado que afecta a todas las fuerzas. La vicepresidenta Victoria Villarruel registra un 54,2% de imagen negativa frente a un 19,9% de positiva y un 11,7% de regular.

En el mapa de La Libertad Avanza y sus aliados, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich marca un 48,9% de negativa y 35,8% de positiva, superando el piso del expresidente Mauricio Macri, quien acumula 51,6% de rechazo y 15,0% de aprobación. La dirigencia registra un alto nivel de rechazo.

En el arco opositor del peronismo y el kirchnerismo, las cifras de desaprobación también marcan techos pronunciados. El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presenta un 52,9% de imagen negativa frente a un 35,6% de positiva. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cosecha un 52,9% de negativa y un 27,2% de ponderación favorable, mientras que el exministro Sergio Massa ostenta un 56,6% de imagen negativa y un 17,7% de positiva. El ranking de rechazo lo encabeza Máximo Kirchner, con un 56,3% de valoración negativa y tan solo un 11,5% de aprobación. El descontento alcanza a todos los espacios.

El dilema social: "Cirugía drástica" o "Cuidados intensivos"

El estudio de Giacobbe incluyó una metáfora sobre la salud institucional del país que refleja la polarización del electorado. Al consultar si la Argentina fuera un paciente internado, un 50,2% de los consultados opinó que el país necesita "Una cirugía urgente, drástica y dolorosa para extirpar el problema de raíz", respaldando la lógica de shock que sostiene la gestión de Luis Caputo y el Presidente.

Por el contrario, un 45,1% se inclinó por "Un tratamiento de cuidados intensivos, con asistencia y anestesia para que no sufra", evidenciando el agotamiento social frente a la intensidad del ajuste fiscal. El país se divide ante la receta del ajuste.

Los datos consolidados al inicio del último trimestre de 2026 imponen una luz de alerta en las oficinas gubernamentales. La combinación de una percepción mayoritariamente negativa de la economía con un piso de desaprobación presidencial que supera el 56% condiciona el margen de maniobra de la administración libertaria.

La capacidad del Gobierno para revertir estos indicadores dependerá de que la estabilidad de los precios comience a derramarse en los salarios reales de la población, en un escenario donde la paciencia social muestra signos de agotamiento.

Lo que tenés que saber sobre la encuesta de Giacobbe