Por primera vez el pesimismo supera al optimismo en la gestión de Javier Milei.

El sostén emocional y la paciencia social que acompañaron la gestión del presidente Javier Milei comenzaron a mostrar fisuras estructurales en los segmentos donde el oficialismo conservaba su mayor margen de crédito.

El último informe Social Mood, elaborado por la consultora Moiguer para el tercer trimestre de 2026 en la República Argentina, arrojó un dato inédito para la serie histórica: por primera vez en la administración libertaria, el pesimismo sobre el rumbo económico superó al optimismo, registrando un 41% de opiniones negativas frente a un 38% de expectativas favorables. El pesimismo superó al optimismo por primera vez en la era Milei.

El deterioro de la percepción pública resulta severo en los estratos que impulsaron la narrativa del cambio. El optimismo en el segmento ABC1 (hogares de mayores ingresos y capacidad de inversión) experimentó una violenta caída de 24 puntos porcentuales en comparación con el primer trimestre de 2025.

En paralelo, entre los jóvenes de 16 a 25 años —núcleo identitario de La Libertad Avanza— la fe en la recuperación futura retrocedió 17 puntos, golpeada por un mercado de trabajo informal y la imposibilidad de proyectar independencia financiera en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior del país. El optimismo del segmento ABC1 se derrumbó 24 puntos.

Salario ahogado: tarifas y transporte recortan el margen de las familias

La consultora conducida por Fernando Moiguer explica el cambio de tendencia a partir del estrangulamiento de las finanzas familiares. El informe detalla que el poder adquisitivo del salario cayó 11% desde enero de 2023, mientras que el ingreso disponible neto se redujo un 17%. El motivo central radica en el peso de los costos fijos: entre diciembre de 2023 y julio de 2026, las tarifas de servicios públicos, energía y transporte pasaron a capturar 11 puntos porcentuales adicionales del salario promedio, dejando un margen marginal para el ahorro o el consumo masivo. Las tarifas devoran el presupuesto y el ingreso cayó un 17%.

El fenómeno "Argentina mejora, yo no" y el consumo compensador

El estudio sintetiza la paradoja del modelo económico bajo una premisa que preocupa a los despachos de Balcarce 50: la frase "Argentina mejora, yo no". Cuatro de cada diez hogares adoptaron un esquema de "consumo compensador", donde se aplican recortes drásticos en el supermercado e insumos básicos para preservar pequeñas salidas o consumos ocasionales como válvula de escape. Esta conducta confirma que la desaceleración de la inflación y la estabilidad macroeconómica que exhibe el Palacio de Hacienda conducido por Luis Caputo no logran traducirse en un alivio concreto para la economía cotidiana de la clase media. Cuatro de cada diez hogares ajustan el changuito para pagar facturas.

La erosión de la confianza en los estratos de altos ingresos y en la juventud desafía la comunicación de la Casa Rosada. Exhibir superávit fiscal o calma en el mercado cambiario resulta insuficiente si el costo de vida continúa licuando el poder de compra y la creación de puestos de trabajo de calidad permanece estancada. La pérdida de la expectativa de progreso individual amenaza con transformar el descontento silencioso en un costo político para el oficialismo de cara al escenario legislativo. Javier Milei enfrenta la urgencia de demostrar que el esfuerzo exigido a la sociedad tendrá una correlación real en los bolsillos, evitando que el desencanto social clausure su margen de gobernabilidad.