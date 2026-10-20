Mayra Mendoza apuesta todo a Eva Mieri y Martiniano Molina vuelve a escena

El mapa político de la Tercera Sección Electoral en la Provincia de Buenos Aires comenzó a acelerar su calendario hacia la contienda municipal de 2027. En el estratégico partido de Quilmes, la transición del gobierno municipal reconfiguró las dinámicas de poder local.

Tras solicitar licencia a la intendencia para asumir su banca como diputada provincial, la referenta de La Cámpora, Mayra Mendoza, delegó la conducción ejecutiva interina en Eva Mieri. Mieri —militante del núcleo duro kirchnerista, secretaria general del PJ local y ex titular del bloque del oficialismo— asumió el desafío de administrar la comuna y construir un perfil propio capaz de retener el distrito para el espacio en Argentina.

Eva Mieri busca consolidar liderazgo propio para retener el bastión K.

La gestión interina de Mieri desplegó una intensa agenda de gestión territorial, exhibiendo hitos como el anuncio del plan de pavimentación de 350 cuadras en San Francisco Solano para 2027 y la creación del Comando de Prevención Municipal junto a la Universidad Nacional de Quilmes.

Sin embargo, la presencia permanente de Mendoza en la trinchera mediática e institucional del conurbano expone una doble conducción: mientras Mieri maneja la firma diaria de decretos y convenios universos, Mendoza retiene la centralidad política de la mesa del kirchnerismo bonaerense.

La Cámpora se juega en Quilmes su permanencia en la Tercera Sección.

El posible retorno de Martiniano Molina y el factor Maru Sotolano

En el espacio opositor, la figura del exjefe comunal y diputado provincial Martiniano Molina volvió a posicionarse como la principal carta del PRO para recuperar la conducción del Municipio.

Molina, cuyo mandato entre 2015 y 2019 dejó una marca instalada en la franja media del electorado quilmeño, mide sus posibilidades en diálogo con la diputada nacional María "Maru" Sotolano.

Sin embargo, la concreción de su postulación exige definir si competirá con el sello amarillo tradicional o encabezará una convergencia electoral unificada con la Casa Rosada.

Martiniano evaluará si encabeza una fórmula unificada con los libertarios.

La dura interna de La Libertad Avanza por la boleta ejecutiva

La construcción de La Libertad Avanza en Quilmes dista de ser homogénea y acumula marcados cortocircuitos institucionales en el Concejo Deliberante.

El espacio cuenta con tres aspirantes con proyección: Nahuel Sotelo, actual funcionario del Poder Ejecutivo Nacional de la agrupación La Julio A; la concejala Estefanía Albasetti, referenta local que reasumió la conducción del bloque legislativo; y Leandro Goria, edil desplazado de la jefatura de bancada que cuenta con el respaldo del armador bonaerense Sebastián Pareja.

La falta de un liderazgo unificado en el espacio libertario amenaza con dispersar el voto opositor si no se acuerda un mecanismo de resolución interna o una PASO. La interna entre Albasetti, Goria y Sotelo paraliza el armado de LLA.

El desenlace de la pulseada en Quilmes funcionará como un termómetro de la reconfiguración del conurbano bonaerense. Si el oficialismo logra traducir la obra pública en respaldo en las urnas, Eva Mieri revalidará la hegemonía kirchnerista en la Tercera Sección. En cambio, si el PRO y La Libertad Avanza articulan una propuesta técnica unificada que contenga las disputas del Concejo Deliberante, el arco opositor contará con posibilidades reales de disputar el Sillón de Otamendi, demostrando que la hegemonía en el conurbano exige algo más que nombres heredados.

Lo que tenés que saber sobre la sucesión política en Quilmes