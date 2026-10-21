Levene arrasó en La Plata: el peso de Alak detrás de una banca histórica en la Magistratura.

Un triunfo con dos protagonistas: Levene en las urnas y Alak en el armado político

Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de la Abogacía de La Plata, consiguió una banca en el Consejo de la Magistratura de la Nación tras las elecciones de ayer martes 20 de octubre de 2026. La Lista 1, Abogacía Federal, reunió 1.118 votos en la capital bonaerense, cerca del 61% del total local informado, y superó ampliamente a sus tres competidoras. Detrás de esa victoria aparece una estructura colegial estrechamente vinculada con el intendente Julio Alak, el dirigente peronista con mayor trayectoria en la política judicial bonaerense. La elección convirtió el peso profesional de La Plata en representación nacional para el período 2026-2030.

El papel de Alak permite comprender el contexto político del resultado. El intendente había respaldado el armado que llevó a Marina Mongiardino a la presidencia del Colegio de la Abogacía de La Plata, después de décadas de predominio de otra corriente institucional. Meses más tarde, ese mismo Colegio acompañó la candidatura nacional de Levene. La secuencia muestra cómo la renovación de la conducción colegial y la elección del Consejo quedaron conectadas por una misma estructura institucional y por alianzas políticas compartidas.

Julio Alak y la construcción de poder dentro del Colegio

El 29 de julio de 2026, la lista impulsada por Alak había ganado la conducción del Colegio de Abogados de La Plata y terminado con una hegemonía de aproximadamente 50 años del Movimiento Innovador. La agrupación Abogacía Unida + Abogar obtuvo más del 47% de los votos en el escrutinio parcial difundido entonces y llevó a Mongiardino a la presidencia. Ese antecedente explica por qué el intendente aparece como un actor relevante en la nueva correlación de fuerzas de la abogacía platense. Su influencia política sobre el armado colegial había sido señalada públicamente antes de la elección nacional.

La relación fue identificada por Infobae durante la campaña para el Consejo de la Magistratura. En septiembre, el medio describió al Colegio platense como una institución de fuerte vinculación con Alak y lo ubicó dentro de la alianza que respaldaba a Levene. El dato permite hablar de un respaldo político e institucional reconocible, no de una intervención improvisada después del resultado electoral. La candidatura reunió además dirigentes y organizaciones que excedían ampliamente al peronismo local.

La Plata votó masivamente a Levene

Los resultados locales aportados muestran una ventaja contundente. Levene consiguió 1.118 votos; Itatí Demarchi Arballo, 348; Alberto Biglieri, 294; y Luis Alberto Palomino, 82. La Lista 1 obtuvo 770 sufragios más que la segunda fuerza y superó, por sí sola, la suma de sus tres adversarios. Fue una victoria especialmente significativa porque Biglieri, respaldado por Daniel Angelici y Ricardo Gil Lavedra, terminó encabezando el escrutinio nacional.

La diferencia también permite dimensionar el alcance del trabajo realizado por el Colegio de La Plata y las agrupaciones que acompañaron a Abogacía Federal. El espacio presentó su propuesta ante más de 500 abogados y abogadas en un encuentro previo a las elecciones y reunió a 12 corrientes de la unidad colegial. La movilización profesional y la amplitud de la coalición ofrecen una explicación documentada de la fortaleza local de Levene. La elección confirmó la capacidad de convocatoria de ese entramado institucional.

Una alianza que unió al peronismo, al radicalismo y al interior

La candidatura de Levene no fue exclusivamente platense ni exclusivamente peronista. Abogacía Federal reunió referencias vinculadas con Diego Molea, Maximiliano Abad, Miguel Piedecasas y Martín Llaryora, además del acompañamiento de sectores del peronismo bonaerense. La particularidad del armado fue reunir dirigentes de tradiciones partidarias diferentes alrededor de una lista profesional con proyección nacional. Esa amplitud resultó importante para conseguir representación pese a finalizar en el tercer puesto del escrutinio general.

El respaldo territorial había comenzado a hacerse visible antes de la votación. En septiembre, Molea recibió el apoyo de los intendentes Federico Otermín, Andrés Watson, Nicolás Mantegazza y Gastón Granados, junto con Mariano Cascallares y Jorge Ferraresi, a la candidatura de Levene. La presencia de dirigentes municipales muestra que la disputa por las bancas de la abogacía también movilizó estructuras políticas que habitualmente intervienen en negociaciones provinciales y nacionales. La elección profesional quedó atravesada por esas alianzas sin perder su carácter institucional.

El antecedente de Andreucci y la revancha institucional de La Plata

La llegada de Levene tiene además un antecedente local. En 2014, Carlos Andreucci intentó acceder al Consejo de la Magistratura por el estamento de la abogacía, pero su lista terminó en el último lugar. Doce años después, la candidatura encabezada por un expresidente del Colegio platense consiguió el lugar que aquella experiencia no había alcanzado. El carácter de Levene como primer abogado platense en obtener esa representación es señalado por el entorno colegial, aunque corresponde contrastarlo con los registros históricos completos del organismo.

El resultado también dejó un contraste entre los dirigentes vinculados con diferentes etapas del Colegio. La Lista 3 de Biglieri, que contó en La Plata con el respaldo señalado de los expresidentes Carlos Andreucci, Hernán Colli y Rosario Sánchez, reunió 294 votos. El espacio ganador a escala nacional no logró reproducir ese éxito en la capital bonaerense, donde el armado institucional que acompañó a Levene se impuso con amplitud. Ese resultado constituye un dato electoral, sin que pueda atribuirse por sí solo a una única negociación política.

La elección nacional repartió las cuatro bancas entre tres agrupaciones. Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, obtuvo dos lugares; Abogacía Unida y Dignidad Profesional, de Demarchi, consiguió uno; y Abogacía Federal, de Levene, obtuvo el restante. La lista libertaria de Palomino quedó sin representación. La diferencia entre el resultado nacional y el platense demuestra que el poder de las estructuras profesionales cambia considerablemente según la jurisdicción. La cobertura previa de Primera Página ya había señalado el triunfo del armado de Angelici y el último puesto de La Libertad Avanza.

En la provincia de Buenos Aires, el escrutinio parcial difundido por Infobae también mostró a Levene al frente. Abogacía Federal reunió 4.455 votos, equivalentes al 45,8%, por delante de Demarchi, con 2.652 votos y 27,2%, y Biglieri, con 1.887 sufragios y 19,4%. La Plata fue el resultado más contundente de una candidatura que también consiguió liderar el recuento bonaerense. Las cifras provinciales corresponden a un corte parcial y no deben confundirse con los totales nacionales definitivos.

Una banca que trasciende la política local

El Consejo de la Magistratura participa en los procedimientos de selección de jueces nacionales y federales, administra recursos del Poder Judicial y cumple funciones disciplinarias dentro de sus competencias. La incorporación de Levene significa que un dirigente profesional de La Plata podrá intervenir en esas decisiones como representante de la abogacía. La banca tiene una importancia institucional que excede cualquier festejo partidario: sus decisiones afectarán concursos, vacantes y condiciones de funcionamiento de la Justicia. El mandato será de cuatro años, entre 2026 y 2030.

La representación también abre una etapa de evaluación pública. Levene había planteado durante la campaña problemas concretos de los profesionales que litigan en la Justicia Federal: demoras, fallas tecnológicas y dificultades de infraestructura. El respaldo electoral le otorga una oportunidad para impulsar esos reclamos, pero su desempeño deberá juzgarse por las iniciativas y decisiones que adopte dentro del Consejo. La cercanía política de distintos dirigentes con la candidatura no modifica las obligaciones de independencia y responsabilidad propias del cargo.

El resultado que consolida una nueva etapa colegial

La elección del 20 de octubre completa una secuencia política iniciada meses antes con el cambio de conducción del Colegio de la Abogacía de La Plata. Primero llegó el triunfo de la lista impulsada por Alak, después el respaldo institucional a Abogacía Federal y finalmente la amplia victoria local de Levene. La continuidad entre esos acontecimientos permite identificar al intendente como una figura relevante del contexto político que acompañó la conquista, aunque la magnitud exacta de su intervención electoral no está documentada. El resultado también refleja el trabajo de dirigentes colegiales, profesionales y aliados de distintas fuerzas.

Para La Plata, el dato principal es concreto: 1.118 votos para Levene, una diferencia de 770 sobre Demarchi y una banca nacional para Abogacía Federal. Para Alak, la elección se inscribe en una etapa de creciente presencia de sectores vinculados con su armado en las instituciones profesionales locales. La victoria demuestra la fortaleza de esa alianza en la abogacía platense; el desafío será traducirla en una representación que responda a todos los matriculados, hayan votado o no por la lista ganadora. Esa será la medida del resultado cuando termine el festejo y empiece el mandato.