Berisso: interna feroz en el espacio libertario local por falta de gestión y disputas personales

La cohesión de La Libertad Avanza (LLA) en Berisso parece haber llegado a un punto de no retorno y de una ruptura que se afirma con el pasar de los días.

Lo que en el plano nacional se traduce en debates ideológicos, en el territorio berissense ha derivado en una interna de perfiles contrapuestos que terminó con la renuncia de Darío Luna a la presidencia del bloque en el Honorable Concejo Deliberante.

La salida de Luna, un abogado con agenda activa en temas de salud y gestión vecinal, expone las costuras de un espacio que, lejos de fortalecerse, muestra signos de debilitamiento territorial.

Según trascendió, el desplazamiento de Luna fue impulsado por sectores internos que se sienten opacados por su nivel de exposición y labor legislativa.

Los protagonistas del conflicto

La disputa central sitúa a dos figuras en el ojo de la tormenta, cuestionadas por su escaso arraigo y participación en las problemáticas de la ciudad:

Fabián Lagorio: El coordinador del espacio es blanco de duras críticas por no residir en Berisso desde hace 20 años y por una supuesta inacción política que le valió el mote de "perozoso" entre sus propios pares. Tambien con denuncias de haberse quedado de fondos de la campaña.

Damián Mena: El edil libertario es señalado por ser "improvisado" en la política local y por priorizar sus actividades privadas por sobre la labor parlamentaria. Su llegada al espacio se dio por su trabajo en una ONG con actividad solidaria. Se lo vincula permanentemente al supermercado familiar de la calle 34, donde vecinos aseguran haberlo visto remarcando precios de productos básicos, una imagen que choca con el discurso público del espacio.

Sombras y desencuentros

La interna escaló cuando Lagorio, quien responde a la senadora "patovica" Florencia Arietto y Mena, sintiéndose relegados por la "sombra" de la gestión de Luna, buscaron marginarlo de las actividades centrales del bloque.

La respuesta de Luna no se hizo esperar: renunció a la jefatura de la bancada, aunque el movimiento se produjo sin estridencias públicas de su parte para no agravar la crisis institucional.

Otro punto que generó malestar interno fue el acercamiento mediático de Mena hacia sectores del oficialismo local.

El concejal eligió realizar sus escasas declaraciones públicas en la emisora radial que responde políticamente al intendente Fabián Cagliardi, un gesto que fue interpretado como una falta de lealtad hacia la construcción opositora del espacio libertario.

Un bloque que se desmorona

La salida de Luna de la presidencia es solo el último eslabón de una cadena de desprolijidades. Cabe recordar que, a solo un mes de asumir las cuatro bancas obtenidas en 2025, el espacio ya había sufrido la baja de Alejandro Aguirre, quien renunció alegando falta de tiempo para la función pública.