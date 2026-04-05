Trabajadores de Acerías Berisso marchan contra el "vaciamiento" de la empresa

El conflicto en Acerías Berisso entra en una etapa de máxima tensión. Este miércoles, desde las 15 horas, los trabajadores despedidos y sus familias se concentrarán en la planta de calle 128 entre 4 y 5 para visibilizar lo que definen como un "atropello patronal".

La protesta apunta directamente contra la conducción de la firma y su apoderado, Sebastián Lemme, a quien acusan de incumplir promesas salariales y de avanzar en un proceso de vaciamiento.

La crisis de la acería no es reciente. Los problemas estallaron en octubre de 2025, cuando la empresa cerró sus puertas sorpresivamente, dejando a 50 familias sin sustento. En aquel entonces, los empleados llegaron a tomar la fábrica para proteger las maquinarias y exigir el pago de haberes.

Tras una intervención del Ministerio de Trabajo bonaerense, el predio fue liberado bajo la promesa de una solución que nunca llegó. Hoy, la situación es crítica: se adeudan sueldos, no se han pagado indemnizaciones y la empresa ha avanzado con una presentación de quiebra que los trabajadores denuncian como una maniobra para evadir responsabilidades legales.

La mayor preocupación de los manifestantes radica en los planes de reapertura de la firma. Según trascendió, la intención de la patronal sería retomar la actividad bajo un esquema de personal mínimo, dejando afuera a la gran mayoría de los operarios históricos.

Los trabajadores vinculan el deterioro de Acerías Berisso con la incorporación de nuevos socios en los últimos años, a quienes responsabilizan por las decisiones financieras que derivaron en el cese de actividades. "Pretenden reabrir la planta como si nada hubiera pasado, pero con la mitad de la gente y sin pagarnos lo que nos deben", sostuvieron desde el cuerpo de delegados.

Sin avances en la paritaria laboral

El pasado jueves se realizó una nueva audiencia en la cartera laboral de la provincia, pero el resultado fue nulo. Ante la falta de propuestas concretas por parte de Lemme y los socios de la firma, los trabajadores decidieron volver a la calle para exigir: