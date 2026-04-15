Larroque detonó la interna: proclamó a Ferraresi para suceder a Kicillof y profundiza la grieta con La Cámpora

El tablero político de la Provincia de Buenos Aires sufrió un sismo de magnitud este jueves y no cayó bien en algunos sectores por lo cual la incomodidades de muchos del PJ empiezan a notarse.



En un acto cargado de simbolismo en Avellaneda, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés "Cuervo" Larroque, bendijo públicamente a Jorge Ferraresi como el candidato para suceder a Axel Kicillof en la gobernación.

La frase, disparada con precisión quirúrgica, no solo instaló un nombre, sino que funcionó como un misil teledirigido hacia el corazón de La Cámpora.

Larroque, quien fuera una pieza central de la organización de Máximo Kirchner antes de su estrepitosa ruptura, ahora utiliza su know-how territorial para blindar el proyecto presidencial de Kicillof y, en paralelo, edificar una alternativa bonaerense que desplace a la estructura de la calle Quilmes.

👉 "Para continuar esta gestión, si hay uno que lo merece, es Jorge Ferraresi", sentenció el ministro ante la mirada de un intendente que desde 2024 viene recorriendo la provincia con un armado propio "anti-cumpa".

La estrategia de Larroque es clara: blindar a Kicillof como la única opción potable para la Casa Rosada en 2027, dejando la vacante de la Gobernación para un intendente de peso y con gestión probada.

Al inaugurar sedes del Programa Envión, el "Cuervo" elevó la gestión local a niveles religiosos:

👉 "Lo que hicieron Axel y Jorge es más que épico, es milagroso".

Sin embargo, esta bendición pública no solo irrita a La Cámpora. Dentro del propio gabinete kicillofista, el anuncio genera cortocircuitos. Larroque mantiene un enfrentamiento abierto con Carlos Bianco, el jefe de asesores y mano derecha del gobernador, quien también lidia con las tensiones de intendentes que no terminan de alinearse.

Lo que tenés que saber sobre la sucesión de Kicillof El ungido: Jorge Ferraresi (Avellaneda) es el candidato de Larroque para la Provincia.

El objetivo: Instalar a Axel Kicillof como candidato presidencial para 2027 .

La interna: La movida busca desplazar definitivamente la influencia de La Cámpora en territorio bonaerense.

Otros nombres: En la lista de competidores ya figuran Gabriel Katopodis, Julio Alak, Federico Otermín y Mariel Fernández.

Una lista que crece y un Gabinete en tensión

La postulación de Ferraresi por parte de Larroque es un movimiento defensivo. Hasta hace poco, el propio "Cuervo" era mencionado como un posible sucesor, pero al bajarse de la pelea y subir al intendente de Avellaneda, busca consolidar un bloque de poder territorial.

Pero la carrera por Calle 6 está lejos de ser un mano a mano. En el horizonte asoman:

Gabriel Katopodis: El ministro de Infraestructura, con alto perfil y el apoyo de un grupo de intendentes que valoran su gestión técnica.

Julio Alak: El intendente de La Plata ha recuperado centralidad política y proyecta una imagen de "orden y experiencia".

Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Mariel Fernández (Moreno): Representan el peso del Conurbano profundo y han comenzado a mostrar recorridas provinciales.

Ferraresi, por su parte, juega a dos puntas: mientras construye su perfil bonaerense, advierte a sus pares que la prioridad absoluta del peronismo en 2027 debe ser conservar los municipios ante el avance libertario.

Con este anuncio, Andrés Larroque acaba de oficializar que la carrera por el sillón de Dardo Rocha ya no tiene vuelta atrás.