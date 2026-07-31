Escándalo total en la ACTC: piden la expulsión del "Clan Mazzacane" por evasión y conducta inmoral | VIDEOS

El mundo de los fierros en la Argentina acaba de entrar en una zona de turbulencias de la que difícilmente salga ileso. Lo que muchos susurraban en los boxes del Autódromo Roberto Mouras de La Plata, hoy tomó la forma de un expediente administrativo y judicial explosivo que amenaza con dinamitar la cúpula de la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC).

Julio César Politano, hijo de un histórico del Turismo Carretera, actual periodista y ex piloto licenciado por la propia entidad, pateó el tablero. En el día de ayer, intentó presentar personalmente una nota dirigida a la Comisión Directiva de la ACTC con un pedido que no tiene antecedentes en la historia de la categoría más popular del país: la expulsión inmediata de su presidente, Hugo Mazzacane, y de su vicepresidente 1º, Gastón Mazzacane.

La recepción del documento en la sede de la calle Bogotá fue digna de una película de intrigas. Según pudo saber Primera Página, las autoridades de la ACTC leyeron el escrito y, en un acto de flagrante irregularidad administrativa, se negaron a sellar la copia de recepción, devolviéndola a manos del solicitante.

Este rechazo al derecho de petición no hizo más que confirmar el clima de "estado de sitio" que se vive dentro de la institución. El escrito de Julio César Politano no es un simple descargo; es un misil jurídico que insta a la Comisión Directiva a aplicar el Artículo 13º del Estatuto Social, incisos B y C.

Dicha normativa es taxativa: tipifica la sanción de expulsión por el incumplimiento de las obligaciones impuestas por los estatutos y, fundamentalmente, por la "conducta inmoral de los asociados". Para Julio César Politano, el "Clan Mazzacane" ha cruzado un límite ético y legal que mancha la historia del Turismo Carretera.

El fundamento de esta solicitud explosiva radica en la causa penal que tramita en la Justicia Federal de La Plata. Allí, el juez Alejo Ramos Padilla, titular del Juzgado Federal Nº 1, dictó el auto de procesamiento contra Hugo Mazzacane, su esposa Liliana M. Videla, y sus hijos Gastón Hugo Mazzacane y Juan Manuel Mazzacane.

La Justicia los encontró "prima facie" coautores de los delitos de insolvencia fiscal fraudulenta y evasión tributaria. La investigación, en la que interviene la fiscal Dra. María Laura Roteta, apunta a una maniobra para evadir cifras millonarias que, según informes especiales de Primera Página, ya superarían con creces los 5 mil millones de pesos iniciales.

De hecho, tal como reveló este medio en un informe anterior, el embargo trabado sobre los bienes de los Mazzacane ascendía a la astronómica cifra de 4 mil millones de pesos. Una suma que desnuda la magnitud de la ingeniería contable que el clan habría montado para esquivar sus obligaciones con el fisco nacional.

El "Chiqui Tapia" de los fierros, bajo la lupa judicial

La comparación no es caprichosa. En los pasillos de la Legislatura Bonaerense y en los despachos oficiales de PBA en La Plata, a Hugo Mazzacane se lo señala como el "Chiqui Tapia del automovilismo". Un dirigente que ha construido un poder absoluto, casi monárquico, basado en la caja del Turismo Carretera y la connivencia política.

Como detalló el informe especial de PP titulado "Mazzacane: el Chiqui Tapia de la ACTC", la gestión del clan ha estado marcada por la opacidad y denuncias de negligencia en el Autódromo de La Plata. El control total sobre las categorías y los contratos televisivos convirtió a la ACTC en una "isla" fuera del control estatal.

Sin embargo, el viento cambió. La denuncia original de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) Delegación La Plata, sumada a las presentaciones previas del propio Julio César Politano, rompieron el cerco de silencio. El periodista ya venía denunciando en sus redes sociales las maniobras espurias del clan meses antes del procesamiento.

"¿Cómo puede una institución que pregona la caballerosidad deportiva mantener en su cima a dirigentes procesados por defraudar al Estado?", se pregunta hoy gran parte del mundo automovilístico. El silencio de la ACTC ante el pedido de Julio César Politano es interpretado como un intento desesperado de abroquelarse para evitar el derrumbe.

La conexión política y el silencio de Kicillof

El escándalo de los Mazzacane no solo tiene aristas deportivas y penales; tiene un trasfondo político que incomoda al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. El vínculo entre la ACTC y la gestión de Axel Kicillof ha sido aceitado, con millonarias pautas publicitarias y apoyo logístico para las carreras en territorio bonaerense.

Tal como se documentó en el informe especial de PP sobre la "connivencia de la ACTC con Kicillof", el silencio del arco político provincial ante un embargo de 4 mil millones de pesos resulta ensordecedor. El Turismo Carretera es una herramienta de propaganda potente, y nadie en la política parece querer "quemarse" soltándole la mano al Clan Mazzacane todavía.

Pero el pedido de Julio César Politano ante la Inspección General de Justicia (IGJ) traslada el conflicto a un terreno donde el poder político no siempre puede intervenir. Si la IGJ determina que el funcionamiento de la ACTC está viciado por la permanencia de directivos procesados, la intervención de la entidad podría dejar de ser una fantasía.

Un estatuto que se vuelve un bumerán

El Artículo 13º del estatuto de la ACTC es ahora la principal pesadilla de Hugo Mazzacane. Durante décadas, la Comisión Directiva usó el estatuto para disciplinar a pilotos rebeldes o aplicar sanciones arbitrarias bajo el concepto de "perjudicar la imagen de la institución".

Hoy, la medicina que aplicaron a otros podría ser su propio veneno. Si la conducta de evadir impuestos y ser procesado por la Justicia Federal no califica como "conducta inmoral", el estatuto de la calle Bogotá pasaría a ser letra muerta.

Julio César Politano ha dejado claro que no dará marcha atrás. Su presentación también llegó a la Nación, buscando que los organismos de control de asociaciones civiles tomen cartas en el asunto. La expulsión solicitada no es solo para Hugo Mazzacane, sino también para Gastón Mazzacane, quien ocupa la Vicepresidencia 1º.

La figura de Gastón Mazzacane es clave en el esquema de sucesión del clan. El ex piloto de Fórmula 1, lejos de desmarcarse de las denuncias que pesan sobre su padre, aparece en el expediente de Alejo Ramos Padilla como una pieza necesaria en la estructura de insolvencia fraudulenta.

Impacto en el automovilismo

Para el hincha de Chevrolet, de Ford, de Dodge o de Torino, esta pelea parece lejana, pero afecta directamente el bolsillo de la categoría. Un Turismo Carretera sospechado de fraude fiscal espanta a los patrocinadores serios y precariza la seguridad en las pistas, como se vio en los accidentes recientes en La Plata.

La crisis de representatividad en la ACTC es total. Mientras los pilotos prefieren el silencio por miedo a sanciones o a quedarse sin licencia para correr, la voz de Julio César Politano resuena como la primera grieta real en una estructura que parecía de amianto.

"La ACTC no es de una familia, es de los corredores y de la gente", repiten quienes hoy se animan a apoyar el pedido de expulsión en los chats de WhatsApp de los preparadores. El clima es de fin de ciclo, aunque el clan intente mostrar normalidad con la bandera a cuadros.

El desenlace de esta historia se escribirá en los tribunales de La Plata y en los despachos de la IGJ. Por ahora, los Mazzacane resisten, pero el pedido de Julio César Politano ha puesto en marcha un cronómetro que, tarde o temprano, llegará a cero.

⛔Mazzacane, el Chiqui Tapia de la ACTC:🚘🏁 mafia, corrupción y y negligencia en el autódromo de La Plata🏴‍☠️🔥#laplata #autodromo #CORRUPCION pic.twitter.com/23n6SumZBr — Primera Página (@PrimeraPaginaOK) August 4, 2025

Lo que tenés que saber sobre el escándalo Mazzacane - ACTC