Patricia Bullrich se cansó de Adorni y le dio un ultimátum en medio de sospechas de lavado

La tregua interna en La Libertad Avanza voló por los aires en televisión abierta. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, decidió dar el golpe de gracia a la agonizante figura de Manuel Adorni al exigirle, de manera pública y contundente, que presente su declaración jurada de bienes de inmediato.

La jugada de la jefa política rompió el tono amistoso que el gabinete intentó simular la semana pasada en el Congreso y dejó al Jefe de Gabinete solo frente a una Justicia que ya cuenta billetes.

"Desde mi punto de vista, la presentación tiene que ser de inmediato. ¿Para qué vas a esperar si la podés presentar ahora?", disparó Patricia Bullrich en una entrevista con A24.

La senadora y ministra no consultó ni con Javier Milei ni con Karina Milei antes de lanzarse a la yugular del ex vocero.

Bullrich se tomó una atribución presidencial para intentar ordenar un gabinete que cruje por las sospechas de enriquecimiento ilícito de su principal espada política.

El abismo de los 800 mil dólares

La situación de Manuel Adorni es, matemáticamente, indefendible. La Justicia y el arco político ponen en duda que el funcionario pueda justificar gastos que suman casi US$ 800.000 en apenas dos años de gestión, percibiendo un sueldo que ronda los 3 millones de pesos.

Para la Ministra de Seguridad, la presentación de los papeles es la única forma de saber si Adorni "puede demostrar o no" cómo pasó de ser un tuitero a un magnate inmobiliario.

El escándalo escaló a niveles judiciales críticos tras la declaración del contratista de su mansión en el country Indio Cuá. El constructor confirmó ante el fiscal Gerardo Pollicita haber recibido US$ 245.000 en negro como pago por las refacciones.

Este testimonio es el clavo que faltaba en el ataúd político de un Adorni que, según fuentes cercanas al poder, ya habría sido soltado por la propia "Jefa", Karina Milei.

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