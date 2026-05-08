Milei convoca a sus ministros en un clima de asfixia por la "guerra" entre Bullrich y Adorni

La Casa Rosada será este viernes a las 14.00 el escenario de un encuentro que, lejos de ser un repaso de gestión, se anticipa como un campo de batalla.

El presidente Javier Milei encabezará la reunión de Gabinete en el Salón Eva Perón en medio de un clima de extrema tensión provocado por la "librepensadora" del espacio: Patricia Bullrich. La senadora y ex titular del PRO dinamitó la paz oficialista al presionar públicamente a Manuel Adorni para que rinda cuentas ante la Justicia por su patrimonio.

“¡Qué linda reunión que se viene!”, ironizaba un funcionario de alto rango que caminará los pasillos de Balcarce 50 con el cuchillo entre los dientes.

Aunque el temario oficial convocado por el Jefe de Gabinete habla de un repaso de los planes de recorte en los nueve ministerios, el elefante en la sala será la fractura expuesta entre las "tribus" libertarias.

El malestar de Karina Milei con la senadora ya no es un secreto; "El Jefe" acumula videos, gestos y desplantes de Bullrich que considera una traición a la verticalidad del mando.

El "factor Adorni" y las sombras de Indio Cuá

La figura de Manuel Adorni llega al encuentro de este viernes sumamente desgastada. La investigación por presunto enriquecimiento ilícito, que incluye la confesión de un contratista sobre el pago de US$ 245.000 en negro para las obras en el country Indio Cuá, es el flanco débil por donde Patricia Bullrich decidió atacar.

La legisladora no solo puso en duda que al funcionario "le dé el cuero" para el cargo, sino que le exigió la presentación inmediata de sus papeles, rompiendo la estrategia de defensa en bloque que intentó imponer el oficialismo.

Desde el riñón del Gobierno, le reprochan a la senadora una agenda propia que parece más cercana a los intereses de Mauricio Macri que a los de la Libertad Avanza.

Los dardos contra el reemplazante de Guillermo Francos son leídos como un guiño directo al titular del PRO, quien es hoy uno de los principales detractores de la gestión de Adorni.

Para los "puros" del entorno de Milei, Bullrich juega su propio partido con la mirada puesta en el 2027, aprovechando su peso político para marcar una autonomía que irrita a la secretaria general de la presidencia.

La "Guerra Fría" en el Salón Eva Perón

El malestar contra la senadora se intensificó tras su reciente video desde el festival Lollapalooza, publicado mientras el resto del Gabinete intentaba blindar a Adorni por la polémica de sus viajes y gastos.

Además, el saludo de Patricia Bullrich a Macri en la cena de la Fundación Libertad fue visto como una provocación directa a la Casa Rosada.

Sin embargo, la furia de los funcionarios libertarios tiene un límite pragmático: hoy, la ministra y senadora es necesaria para sostener la gobernabilidad y el vínculo con el electorado de centro-derecha.

Javier Milei, por su parte, intentó bajarle el tono al conflicto desde Estados Unidos, ratificando a su Jefe de Gabinete y relativizando la autonomía de la senadora. Pero en los pasillos de Casa Rosada saben que la tregua es frágil.

La reunión de este viernes será la primera vez que todas las caras se vean tras la estocada pública de Bullrich. En el Gobierno descuentan que no habrá paz duradera mientras las investigaciones judiciales sobre el patrimonio de los funcionarios sigan avanzando y las ambiciones personales sigan chocando con la disciplina de la "orga" libertaria.

Lo que tenés que saber sobre la reunión de Gabinete