PBA: ¿Por qué renunció Alberto Delgado en La Plata; trabajará para la campaña Alak gobernador?.

Renunció el doctor Alberto Delgado a la Subsecretaría de Gobierno de la Municipalidad de La Plata, donde trabajaba “ad honorem” ya que vive de su jubilación y prefirió no restarle fondos a un municipio que cuando asumió Julio Alak estaba altamente endeudado. Se trata de uno de los hombres más cercanos al intendente de La Plata y llamó muchísimo la atención su salida del gobierno en plena proyección provincial del “Turco”.

La sumatoria de funcionarios externos al peronismo en el municipio de la capital bonaerense y la falta de fluidez en el diálogo con el jefe comunal, habrían precipitado el alejamiento del hombre que manejó el área de Desarrollo Social durante los primeros mandatos del ahora principal precandidato a gobernador del peronismo bonaerense, durante los emblemáticos años ‘90.

Su paso por el área social del municipio le permitió a Delgado, un militante que tiene a la periferia de La Plata tatuada en su ADN político, llegar a cada rincón del enorme territorio platense, con 24 localidades y más de dos mil barrios, muchos de ellos extremadamente humildes, tejiendo una red de militancia y amistad que ningún otro referente local posee.

Su posterior paso por una banca en la Cámara de Diputados bonaerense durante ocho años (dos mandatos consecutivos), le permitieron al "Cabezón" Delgado crear fuertes lazos con innumerables dirigentes de alto rango en la mayoría de los distritos, todos ellos referentes del peronismo bonaerense, lo que también lo posiciona como una figura clave en el armado provincial del intendente platense.

Sin embargo, al ser consultado sobre su alejamiento del cargo municipal de alta relevancia que ocupó hasta el último día de mayo, Alberto Delgado prefirió esquivar el bulto y caminar por la orilla del fuego que él mismo encendió con su renuncia. "No hay ningún problema personal con Julio, somos amigos hace más de dos tercios de nuestras vidas y lo aprecio demasiado".

Sin embargo, Delgado dejó ver la punta de su lanza cuando agregó en "off" que se sentía intrascendente para la gestión debido al escaso protagonismo que el mandatario nacido en Benito Juárez le otorga a su área. “Voy a trabajar para mi amigo en la campaña porque quiero que sea gobernador. Hace años que la principal provincia del país merece un mandatario de jerarquía, que sea bonaerense y que conozca los 135 distritos. Julio es sin dudas el mejor dirigente que puede ofrecer hoy el peronismo bonaerense”, señaló Delgado en "on".

Entonces, por lo que pudimos reconstruir entre los "hechos" y los "off" de Alberto Delgado, la idea sería salir de la gestión municipal y seguir trabajando desde el llano en la candidatura a gobernador de Julio Alak. Habrá que ver si Alak le acepta la renuncia, cosa que desde primerapagina.info dudamos. Y si el referente social platense estará dispuesto a trabajar también en la campaña del peronismo platense por la sucesión del eterno mandatario de antepasados españoles, italianos y armenios.