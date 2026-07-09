9 de Julio: la independencia se sigue peleando

Cada 9 de Julio, la Argentina vuelve la mirada hacia uno de los actos más trascendentes de su historia. No fue solo una proclamación política: fue una decisión colectiva de coraje, visión y responsabilidad histórica.

En 1816, reunidos en el Congreso de Tucumán, los representantes de las Provincias Unidas rompieron los lazos con la Corona española y declararon a la Nación libre e independiente. Aquella jornada no fue sencilla. Hubo amenazas externas, conflictos internos y una economía golpeada. Sin embargo, prevaleció una convicción profunda: sin independencia política no había destino posible.

La historia recuerda a hombres como Belgrano y San Martín, pero la independencia fue una obra colectiva. Fue el esfuerzo de mujeres y hombres que comprendieron que la libertad no se hereda: se conquista, se construye y se defiende.

A más de dos siglos de aquella gesta, la independencia vuelve a interpelarnos. Ya no se libra en los campos de batalla ni se firma en actas manuscritas. Hoy se juega en la soberanía económica, en una educación de calidad, en el trabajo digno, en el desarrollo productivo y en una justicia social que promueva oportunidades reales. Se expresa, sobre todo, en la capacidad de decidir nuestro destino sin tutelajes externos ni dependencias internas.

La independencia también se pone a prueba en la vida cotidiana: en los salarios que muchas veces no alcanzan, en el trabajo que cuesta conseguir, en las pymes que luchan por sostenerse, en las escuelas que necesitan más herramientas para educar y en los jóvenes que buscan razones para quedarse, crecer y construir su futuro en esta tierra.

Ser verdaderamente independientes es animarnos a pensar una Argentina que produzca, que genere valor, que incluya sin renunciar al mérito, que defienda su identidad y que cuide la dignidad de su pueblo. Honrar a quienes un 9 de Julio proclamaron “somos libres”, implica comprender que aquella declaración no fue un punto de llegada, sino el inicio de una tarea permanente.

El 9 de Julio no vive únicamente en los manuales de historia ni en los actos escolares. Vive en cada decisión que fortalece nuestras instituciones, impulsa el trabajo, apuesta por la educación y acerca a la Argentina al país que soñaron quienes nos dieron la independencia.

Porque una Nación no se hace independiente una sola vez. La independencia se conquista todos los días: cuando una sociedad trabaja, produce, educa, respeta la ley, defiende sus instituciones y asume el compromiso de construir un futuro común.

Más de doscientos años después, la pregunta sigue siendo la misma: ¿estamos haciendo hoy lo necesario para estar a la altura de aquella gesta? Porque la independencia no es una herencia garantizada. Es una responsabilidad que cada generación debe honrar con trabajo, compromiso y un profundo amor por la Patria.

(*) Ex presidente del Fondo del Conurbano Bonaerense y ex secretario Legal y Técnico de la presidencia de la Nación, Ex Ministro de Justicia de la Prov. de Bs. As., Ex integrante del Consejo de la Magistratura de la Prov. de Bs. As. y Presidente de la Asociación Amigos del Museo Histórico 17 de Octubre de San Vicente -sitio donde descansan los restos del General Perón-.