Lucas Ghi rompió con Sabbatella y el massista Martín Marinucci da pelea por la intendencia en 2027.

La carrera por el control municipal en la Primera Sección Electoral desató una fractura histórica en Morón. El intendente Lucas Ghi formalizó su distanciamiento político de Martín Sabbatella, quien condujo la comuna entre 1999 y 2009.

El jefe comunal dejó atrás el rol de subordinado para consolidar un dispositivo alineado con el gobernador Axel Kicillof. La jugada dinamitó la convivencia interna dentro de Nuevo Encuentro en Argentina, dejando en juego quién conducirá las listas locales en las elecciones de 2027.

La interna entre el fundador y su continuador abrió una ventana de oportunidad para el Frente Renovador. El ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci, confirmó su aspiración de competir por el sillón municipal respaldado por Sergio Massa. El desembarco massista suma una tercera vía al oficialismo bonaerense, obligando al peronismo a resolver si dirimirá candidaturas en primarias o si afrontará una dispersión de votos que ponga en riesgo la gobernabilidad.

Fuego amigo libertario entre Ariel Diwan y Analía Zappulla

En la trinchera opositora, La Libertad Avanza tampoco logra unificar un candidato definitivo. El coordinador distrital Ariel Diwan —amparado por Karina Milei y Sebastián Pareja— pretende retener la postulación del espacio libertario en Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Sin embargo, la irrupción de Analía Zappulla, ex titular del recinto deliberativo alineada con Patricia Bullrich, desató una contienda técnica por la conducción del espacio, dividiendo a los votantes del oficialismo nacional que buscan disputarle el municipio al peronismo.

El PRO de Ugartemendia a la espera de las definiciones de Karina Milei

La fragilidad libertaria impacta sobre las aspiraciones del PRO, encarnadas por el ex candidato a jefe comunal Leandro Ugartemendia. Su proyección depende de la letra chica que negocien los armadores nacionales de la coalición. Sin un pacto sellado, el bloque amarillo corre el peligro de quedar atrapado en la polarización local, mientras Martín Sabbatella recorre las unidades básicas de la comuna exigiendo el retorno a las bases de su espacio.

La atomización de candidatos expone la crisis de representación que atraviesan las dos coaliciones dominantes de la provincia. En el Palacio Municipal, Ghi concentra la caja administrativa para sostener su autonomía territorial y no ceder ante las presiones partidarias. La disputa por la representación del conurbano demuestra que las estructuras históricas ya no garantizan el control, obligando a los dirigentes a medir su peso directamente en las urnas del distrito.

El cierre de filas resultará indispensable para evitar sorpresas electorales en la Primera Sección Electoral. Con tres contendientes de peso en el oficialismo y una oposición atomizada por las disputas entre libertarios y amarillos, el destino político del municipio permanece abierto. Las conversaciones de pasillo durante las próximas semanas definirán si la rosca logra sellar una tregua o si la ruptura se consolidará de manera irreversible.

Lo que tenés que saber sobre la interna en Morón