La visita del papa, ¿un negocio de Adorni?: los millones que se llevaría con MediaHub

A menos de un mes de la llegada del papa León XIV a la Argentina, fijada entre el 8 y el 11 de noviembre, un entramado de relaciones empresariales vuelve a sembrar dudas sobre el negocio millonario de la señal televisiva. Mientras el Vaticano designará al director de cámara, la administración nacional ofrecerá a la productora MediaHub para aportar los equipos técnicos. El trasfondo revela un esquema donde coinciden los mismos nombres, productoras interconectadas y una investigación judicial que apunta hacia la figura de Manuel Adorni.

La inquietud surge del antecedente directo generado durante la gestión de Adorni al frente de la comunicación oficial. En abril de 2025, la Secretaría licitó el servicio de transmisiones para las actividades presidenciales y del Gabinete. En dicho proceso, Recordvision —firma vinculada al conglomerado MediaHub— quedó como la única oferente admisible para un presupuesto de más de $768 millones. La adjudicación no solo garantizó la continuidad del proveedor, sino que lo posicionó para la producción audiovisual del Estado.

El nexo empresarial de este grupo añade complejidad a la controversia. Publicaciones periodísticas ubican a José Luis Spinello como empresario clave de MediaHub y destacan su sociedad en 2023 con Daniel Vila, consolidado como CEO del Grupo América. Investigaciones posteriores amplían ese mapa hacia Daniel Nofal y conectan este ecosistema de medios con la órbita de Adorni a través de Marcelo Grandío.

El capítulo judicial sobre los vínculos entre Adorni y Grandío fundamenta la hipótesis de una relación comercial que trasciende la función pública. Diferentes investigaciones detallaron que la productora Imhouse, asociada a Grandío, firmó seis acuerdos de coproducción con Radio y Televisión Argentina (RTA), cinco de los cuales estuvieron dedicados a transmisiones deportivas. En paralelo, la Justicia penal analiza diez transferencias bancarias realizadas por Imhouse directamente hacia Adorni, además de investigar el financiamiento de pasajes aéreos privados a Punta del Este para el funcionario.

Aunque en abril de 2026 Adorni dejó el área de comunicación y se remitió a las explicaciones institucionales brindadas por RTA, la coincidencia operativa persiste. Que el Gobierno recurra nuevamente a MediaHub para equipar la transmisión papal reaviva la sospecha sobre si la productora actúa como pantalla para un esquema de retribuciones indirectas o titularidad oculta.

Para disipar la duda de si Adorni continúa beneficiándose de las contrataciones públicas mediante firmas donde no figura formalmente, la investigación debe exigir respuestas documentales. Se vuelve imprescindible transparentar qué acto administrativo formal incorpora a MediaHub a la cobertura pontificia, cuál es el valor exacto del aporte, quién lo financia y qué criterios se aplicaron para su selección. Asimismo, resta esclarecer el expediente completo de la licitación de 2025 y determinar la existencia de cruces societarios no declarados entre las productoras involucradas y el entorno del exvocero.

¿Qué sabe realmente Adorni y qué secretos de la intimidad del poder custodia para que el Gobierno continúe beneficiándolo impunemente a través de sus socios y productoras afines? La concesión encubierta de la transmisión papal a un ecosistema empresarial directamente vinculado a un exfuncionario acorralado por la Justicia no solo desafía toda ética pública, sino que despierta una pregunta inevitable sobre los pactos de silencio en la cúpula oficial: ¿Se trata de un pago por favores prestados o del precio para evitar que salgan a la luz expedientes infinitamente más oscuros que comprometan al propio Poder Ejecutivo?