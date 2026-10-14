La lealtad no alcanza: Kicillof y Máximo se pelean por el poder y parten al peronismo en pleno 17 de octubre.

El próximo 17 de octubre encuentra al peronismo totalmente dividido en tres escenarios antagónicos por la conducción del Partido Justicialista. El gobernador Axel Kicillof armará su propio acto en La Matanza, mientras Máximo Kirchner desembarcará en la provincia de Chaco para marcar distancia del armatorio bonaerense.

La celebración del Día de la Lealtad expone la guerra abierta entre el entorno del mandatario y La Cámpora con la mira puesta en las elecciones de 2027.

El gobernador bonaerense eligió el polideportivo Juan Domingo Perón en territorio de Fernando Espinoza para encabezar la demostración de fuerza del Movimiento Derecho al Futuro. En los pasillos del peronismo admiten que Kicillof busca consolidar una conducción propia sin la tutela camporista, apoyándose en intendentes, legisladores y gremios que reclaman un recambio generacional en la provincia de Buenos Aires.

Un acto a mil kilómetros y el centro de operaciones en Constitución

A más de mil kilómetros de distancia, el diputado nacional Máximo Kirchner compartirá escenario en la provincia de Chaco junto al exgobernador Jorge Capitanich. La jugada de la cúpula camporista busca proyectar territorialidad federal mientras en la Capital Federal el núcleo duro militará frente al departamento de la calle San José 1111, donde la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad, confirmando que la cúpula del cristinismo exige mantener la centralidad de su jefa.

Las chispas entre ambos sectores volvieron a saltar tras las recientes declaraciones del ministro bonaerense Carlos Bianco respecto de los planteos ante la ONU.

Las réplicas de dirigentes camporistas como Martín Doñate y Facundo Tignanelli dejaron al descubierto que cualquier posicionamiento sobre la situación judicial de Cristina activa los reproches y congela las posibilidades de un acuerdo político en la conducción partidaria.

La rosca por 2027 y la falta de un liderazgo unificado

El trasfondo de la disputa excede la organización de los actos y apunta al control de las listas para la gobernación y la Nación. Dirigentes de peso como Julio Alak, Gabriel Katopodis y referentes del Frente Renovador impulsado por Sergio Massa monitorean el tablero mientras la falta de una conducción unificada paraliza las decisiones estratégicas del justicialismo frente al gobierno de Javier Milei.

A 81 años de la histórica movilización de 1945, los herederos de Juan Domingo Perón conmemoran la fecha patria con agendas e intereses contrapuestos.

A pesar de los intentos por maquillar la interna, la fractura entre Kicillof y Máximo exhibe la crisis del PJ, dejando en evidencia que la liturgia de la lealtad ya no alcanza para disimular la pelea por el poder real.