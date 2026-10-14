Milei en jaque: universidades, la CGT y familias endeudadas marchan al Congreso.

El gobierno de Javier Milei enfrenta este jueves 15 de octubre de 2026 una jornada de máxima tensión frente al Congreso de la Nación en CABA.

Las universidades públicas, la CGT, las dos CTA, la UTEP y organizaciones de discapacidad marcharán en simultáneo mientras la Cámara de Diputados de la Nación debate la derogación del DNU 70/2023 y medidas contra el endeudamiento familiar.

La quinta Marcha Federal Universitaria concentrará el reclamo por la Ley de Financiamiento Universitario ratificada por el parlamento. En los pasillos de las facultades advierten que la comunidad académica marcha para exigir el cumplimiento de la ley frente al atraso de las partidas presupuestarias, sumando las demandas de recomposición salarial de docentes y nodocentes en todo el país.

La presión de las centrales obreras y la alerta en discapacidad

El respaldo de las centrales obreras y movimientos sociales conducidos por Alejandro Gramajo expande el alcance de la protesta hacia la crisis del empleo. Mientras las fuerzas de seguridad despliegan anillos de contención en las inmediaciones del recinto, las organizaciones sociales exigen frenar el ajuste sobre los salarios y reclamar medidas urgentes ante el endeudamiento severo que atraviesan los sectores populares.

La movilización incluye al Foro Permanente de Discapacidad, que se concentrará desde las 10.30 para demandar financiamiento y la prórroga de la emergencia del sector. Detrás de la disputa técnica por las partidas presupuestarias, las familias exigen garantías sobre las prestaciones de salud esenciales que permanecen frenadas por las decisiones operativas del Ministerio de Salud.

El recinto de Diputados en la mira y el futuro del DNU 70/2023

Dentro del recinto parlamentario, la oposición buscará conseguir el quórum de 129 bancas para habilitar la sesión especial. La eventual votación negativa de la Cámara baja dejaría sin efecto el decreto desregulador firmado por el Poder Ejecutivo, confirmando que el rechazo parlamentario enterraría el corazón del programa libertario tras el revés previo sufrido en el Senado.

El enfrentamiento entre el programa de desregulación oficialista y las demandas sociales tendrá su prueba más compleja en la plaza del Congreso de la Nación. Mientras el Gobierno nacional desacredita la movilización calificándola de maniobra partidaria, la convergencia de reclamos mide la resistencia de la sociedad ante las reformas de la administración nacional.