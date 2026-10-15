Sebastián Pareja copia el modelo de La Cámpora y usa las cajas de ANSES para armar la Provincia.

El discurso de ruptura frente a la vieja política en Argentina volvió a chocar contra la pragmática territorial. El presidente de La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires y armador de Karina Milei, Sebastián Pareja, consolida la estructura del oficialismo utilizando una metodología idéntica a la desplegada históricamente por La Cámpora.

La designación de referentes partidarios al frente de las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la ANSES se convirtió en el principal motor para instalar candidatos en los 135 municipios bonaerenses con la mirada puesta en las municipales de 2027. Pareja utiliza la ANSES para armar la provincia.

El paralelismo con la agrupación kirchnerista encuentra sustento en antecedentes como el de Juan Ignacio Ustarroz en Mercedes o Walter Festa en Moreno, quienes edificaron su proyección política desde la jefatura regional del organismo previsional antes de alcanzar la intendencia.

En La Plata, la responsable local del organismo, Micaela Fragasso, asumió simultáneamente la coordinación de la Octava Sección Electoral, enlazando la atención del mostrador público con la rosca electoral en el distrito administrado por Julio Alak.

Los casos de Olavarría, Lanús, San Pedro y Tandil

La nómina de funcionarios que combinan el servicio público con las candidaturas se expande por la Provincia de Buenos Aires. En Olavarría, la titular de la oficina previsional Celeste Arouxet capitaliza la visibilidad de la asistencia social para disputar el distrito.

En Lanús, el edil Ignacio Moroni dio el salto al Concejo Deliberante tras su paso por la dependencia nacional, mientras en San Pedro la exdiputada Analía Corvino y en Tandil el concejal Gonzalo Santamarina utilizaron las delegaciones regionales como trampolín proselitista. Las dependencias funcionan como unidades territoriales.

Tensión con el PRO y la delgada línea de la ética en la función pública

La caja de las reparticiones nacionales desató una soterrada interna con los sectores del PRO alineados con Diego Santilli, quienes reclaman cuotas de representación en las oficinas del conurbano.

Para el ciudadano común, la superposición entre la gestión de jubilaciones y las campañas partidarias plantea interrogantes sobre el uso de recursos del Estado en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el interior bonaerense. Garantizar que la atención previsional no se contamine con consignas partidarias resulta indispensable para la transparencia institucional. El PRO exige participación en los organismos.

El armado impulsado por Pareja demuestra que la construcción de poder territorial en el conurbano exige presencia en los mostradores donde se canalizan las demandas sociales. Sin embargo, la utilización de la estructura estatal contraviene la retórica anticasta exhibida por la conducción libertaria en las plataformas digitales.

Las organizaciones civiles exigen auditorías de ética pública para certificar que las bases de datos y el personal de la seguridad social no se pongan al servicio de las necesidades proselitistas. Las cajas del Estado siguen nutriendo la política.

La marcha del proyecto libertario hacia el turno electoral de 2027 medirá la efectividad de este despliegue en la mayor plaza electoral del país. Si La Libertad Avanza aspira a sostener la credibilidad de su plataforma de transparencia, deberá fijar límites estrictos entre la administración de la seguridad social y la militancia partidaria.

La frontera entre el servicio al ciudadano y la campaña política volverá a quedar bajo la lupa de la sociedad bonaerense, donde la gestión debe despejar cualquier sospecha.