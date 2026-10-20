Jorge Macri castiga a los bonaerenses, pero necesita su tierra para la basura y los presos.

La decisión de imponer barreras territoriales en la atención de la salud pública encendió una crisis de insólitas contradicciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció la exclusividad de los Centros de Diagnóstico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para residentes de la capital en Argentina.

La medida generó una durísima réplica de la referente del Frente Renovador, Malena Galmarini, quien desnudó la doble vara oficialista al recordar que el Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires recibe diariamente más de 6.000 toneladas de basura porteña y aloja a los reclusos derivados de la Cárcel de Devoto. Macri pone fronteras médicas pero cruza a la Provincia para tirar su basura.

El anuncio mediático del jefe de Gobierno —presentado bajo el argumento de la protección de los recursos fiscales de los contribuyentes porteños— choca de frente con la Ley 153 de Salud de CABA, la cual garantiza el acceso universal y prohíbe el rechazo de pacientes por razones de domicilio.

La restricción de turnos impulsada desde los despachos de Uspallata ignora la histórica articulación del cordón metropolitano, donde miles de trabajadores bonaerenses aportan diariamente a la masa tributaria de la Ciudad mediante sus empleos, consumo de bienes y servicios.

Las 7.000 toneladas del CEAMSE y los 1.500 presos a Marcos Paz

La réplica de Galmarini hizo foco en los servicios esenciales que la Provincia presta a la capital para sostener el funcionamiento diario de la Ciudad. A través del complejo CEAMSE ubicado en suelo bonaerense (Norte III), CABA dispone de un promedio de 436.325 toneladas mensuales de basura que de otro modo colapsarían el mapa urbano porteño. En paralelo, la gestión de Macri mantiene operativo el acuerdo con el Servicio Penitenciario para trasladar 1.500 presos del penal de Villa Devoto hacia el nuevo complejo de Marcos Paz, en el interior bonaerense. CABA depende de la Provincia para sus crisis.

Y si la costa bonaerense es solo para bonaerenses? Y si el CEAMSE no recibe más la basura de la CABA? Y si los presos de Devoto no los mandas a Marcos Paz? Y si miramos tu domicilio cuando fuiste candidato a Jefe de Gobierno? Mi abuela decía que nunca hay que escupir al cielo, George! @francaporiccio @SofiaVannelli — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) October 17, 2026

El antecedente de Vicente López y la exigencia de números transparentes

El contrapunto sumó una cuota de ironía al recordar el debate por el domicilio del propio jefe de Gobierno, quien compitió por el Sillón de Rivadavia tras solicitar licencia a la intendencia de Vicente López.

Especialistas en salud pública advierten que, en lugar de alimentar una "guerra de vecinos" entre la Capital y el Conurbano, el Gobierno porteño debe presentar balances auditables sobre el costo real de las prestaciones y articular acuerdos de compensación o recupero de costos con el Ministerio de Salud bonaerense y las obras sociales. Exigen auditar los números de la salud.

La utilización proselitista del sistema sanitario deteriora la calidad de vida de las familias que transitan a diario la General Paz. Desconocer que la salud, el transporte, el turismo hacia la Costa Atlántica y la recolección de residuos forman parte de un sistema metropolitano integrado conduce a callejones sin salida administrativa.

La gestión porteña enfrenta la obligación de aclarar cómo se aplicará el filtro en los consultorios sin vulnerar los tratados de derechos humanos ni la legislación vigente. El AMBA requiere coordinación, no muros.

El curso de esta polémica medirá la capacidad de los gobiernos del AMBA para construir canales de diálogo institucional que superen las chicanas de redes sociales.

La articulación de compensaciones económicas por la atención a pacientes no residentes es una discusión técnica válida; erigir fronteras médicas en medio de una crisis socioeconómica condena a los usuarios más vulnerables a padecer el abandono del Estado. Jorge Macri deberá explicar cómo pretende exigir solidaridad a la Provincia para sus residuos mientras la niega en sus guardias médicas, en una región donde la salud no admite divisiones.