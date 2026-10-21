Ritondo reagrupa al PRO bonaerense y prepara una negociación decisiva con Milei

El armado político de la Provincia de Buenos Aires ingresó en una etapa decisiva de alineamiento interno. El presidente del PRO bonaerense y jefe de la bancada de diputados nacionales, Cristian Ritondo, encabezó una reunión estratégica con legisladores e intendentes con el objetivo de consolidar un bloque homogéneo de cara al escenario de alianzas para 2027 en la República Argentina.

El encuentro fijó el lanzamiento de mesas de trabajo semanales que se extenderán hasta diciembre, buscando articular una postura institucional unificada frente a las exigencias de gobernabilidad del gobernador Axel Kicillof y el desembarco territorial de La Libertad Avanza. Ritondo busca evitar fugas individuales negociando en bloque con los libertarios.

La cumbre contó con figuras centrales de la gestión municipal y parlamentaria, entre ellas el senador provincial y exintendente de Junín Pablo Petrecca, el presidente del bloque de diputados bonaerenses Alejandro Rabinovich, la diputada nacional Florencia De Sensi, el jefe comunal de Junín Juan Fiorini y el intendente de Pergamino Javier Martínez.

La premisa central enunciada por la conducción —"Donde hay uno del PRO, está todo el PRO"— busca poner coto a las negociaciones directas e individuales que referentes locales han mantenido con operadores del oficialismo nacional, asegurando que la caja de candidaturas legislativas y ejecutivas sea administrada desde la mesa central partidaria. Los intendentes exigen preservar la autonomía de sus distritos.

El frente legislativo bonaerense: Presupuesto 2027 y la red de intendentes

El primer test de cohesión para la estructura conducida por Ritondo se librará en la Cámara de Diputados y el Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde se iniciará el debate sobre el Presupuesto 2027 y la Ley Fiscal Impositiva impulsados por el Poder Ejecutivo provincial.

Los jefes comunales del PRO —quienes previamente mantuvieron una cumbre en Vicente López con Soledad Martínez como anfitriona junto a representantes de Campana, Zárate, Pinamar y General Pueyrredón— pretenden supeditar la aprobación de endeudamientos e impuestos a la garantía de fondos automáticos de infraestructura y seguridad para los municipios. El debate del Presupuesto provincial pondrá a prueba la unidad del bloque opositor.

La cumbre en Casa Rosada: Santilli, los Menem y el futuro de las PASO

En paralelo al frente provincial, la conducción parlamentaria nacional proyecta la negociación de fondo con la Casa Rosada. La mesa integrada por Ritondo y Fernando de Andreis se reunirá con el diputado Diego Santilli, el presidente de la Cámara Baja Martín Menem y el asesor Eduardo "Lule" Menem.

El eje del intercambio abordará la viabilidad de la suspensión o modificación de las PASO para 2027. La eventual eliminación de las primarias forzaría a las dos fuerzas a consensuar listas de unidad por vía de cúpula, una variante donde el PRO pretende hacer valer sus 11 intendencias y su representación parlamentaria para evitar ser absorbido por la estructura libertaria, demostrando que la defensa del territorio exige músculo político unificado.