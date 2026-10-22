Karina Milei arma su tropa juvenil para 2027 y deja afuera a los militantes de Santiago Caputo.

El esquema de organización política de La Libertad Avanza (LLA) de cara al ciclo electoral de 2027 dejó expuestas marcadas divisiones en su frente de juventudes. La conducción partidaria alineada con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ejecutó un despliegue territorial en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y en el interior que excluyó de la mesa organizativa a los referentes de Las Fuerzas del Cielo, la agrupación apadrinada por el asesor presidencial Santiago Caputo.

El movimiento cobró visibilidad este fin de semana con la realización del primer Congreso de la Juventud de CABA en el Teatro Gran Rivadavia y el posterior desembarco en el Salón Nevado del COFAM en Godoy Cruz, Mendoza. El karinismo dejó afuera a los militantes digitales de Santiago Caputo.

Las actividades contaron con la conducción del coordinador juvenil Sharif Menem (sobrino del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem), el comunicador Iñaki Gutiérrez y la referenta de Universitarios por la Libertad (UPL), Rocío Gómez.

La mesa oficialista —que en la Ciudad sumó el respaldo de la legisladora Pilar Ramírez y en Mendoza reunió al ministro de Defensa Luis Petri— pretende estructurar frentes de encuadramiento tradicional en facultades y comités en 10 provincias, desafiando la hegemonía que el "caputismo" ejerce sobre los canales digitales y las redes de comunicación oficial.

Sharif Menem e Iñaki Gutiérrez lideran la avanzada territorial libertaria.

Fuego cruzado por el protagonismo: la queja de "Las Fuerzas del Cielo"

La exclusión en las convocatorias desató la reacción inmediata del entorno de Las Fuerzas del Cielo. Militantes de esta facción argumentan que su participación en las batallas de comunicación digital y la defensa del presidente Javier Milei no se traduce en reconocimientos institucionales dentro del partido que preside Karina Milei a nivel nacional.

Las acusaciones de "centralismo de cúpula" apuntan directamente a la dinastía riojana que encabeza Martín Menem, a quien atribuyen el cierre de los padrones y el manejo discrecional de la junta electoral que convalidará los nombres para las boletas de 2027. Las Fuerzas del Cielo acusan a los Menem de bloquearles la participación.

Universitarios por la Libertad y la puja por la lapicera electoral

La estrategia del sector partidario busca validar la militancia territorial con logros de representatividad formal, exhibiendo la victoria de Universitarios por la Libertad en el centro de estudiantes de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo.

Frente a esto, el ala "caputista" advierte que marginar al núcleo duro de las redes arriesga desmovilizar al segmento joven que garantizó el triunfo libertario en 2023. La pugna trasciende lo estético o generacional: define quién tendrá la potestad para confeccionar los puestos en las listas para legisladores nacionales y provinciales, demostrando que la disputa interna por el poder en 2027 ya se juega en las bases.

Lo que tenés que saber sobre la interna juvenil de LLA